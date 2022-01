Jornal diz que vestiário do Atlético de Madrid está 'rachado' e explica os motivos

Mesmo conhecido pelo estilo enérgico, Diego Simeone pode ter “perdido o vestiário” do Atlético de Madrid. De acordo com reportagem publicada nesta sexta-feira pelo jornal espanhol Marca, o treinador argentino está lidando com uma crise no elenco desde o início da temporada 2021/2022.

Segundo o veículo, a união dos jogadores não é mais a mesma da última temporada, e alguns atletas estariam insatisfeitos com o tratamento recebido após terem sido campeões espanhóis. O jornal também aponta que a chegada do meia De Paul e a volta do atacante Griezmann são alguns fatores da crise.

A chegada de De Paul com status de 'estrela' incomodou alguns jogadores mais antigos do elenco. O argentino também teria sido o responsável pelo afastamento de Luis Suárez do restante do grupo. Já Griezmann se dá melhor com o elenco, mas o retorno, já como titular indiscutível, também desagradou alguns atletas.

O periodíco espanhol ainda indica algumas das panelas que se formaram nos bastidores do Atlético de Madrid. Uma delas é entre os atletas de origem na região dos Balcãs, como o goleiro Oblak e o zagueiro Savic. Outra tem os brasileiros Renan Lodi, Matheus Cunha e Felipe próximos ao português João Félix.

Coincidência ou não, dentro de campo o desempenho caiu consideravelmente em relação ao ano passado. O clube está hoje apenas na quarta colocação do Campeonato Espanhol e foi eliminado nas oitavas de final da Copa do Rei, após ser derrotado pela Real Sociedad nesta última quarta-feira.