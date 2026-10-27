Os torcedores do Real Madrid viveram um clima de sorrisos e satisfação durante seus encontros matinais na capital espanhola, Madri, após a vitória sobre o Barcelona no clássico. Alguns deles chegaram a receber cumprimentos de torcedores do Atlético de Madri, que agora enxergam seu time como capaz de arrebatar a liderança do Campeonato Espanhol do Barcelona, que está à sua frente por apenas dois pontos.

Segundo o jornal catalão "Sport", aliados inesperados surgiram na acirrada disputa pelo título de LaLiga, depois que a equipe de Mourinho superou o elenco de Flick por 2 a 1 no estádio Camp Nou, em uma vitória que despiu o clube merengue, presidido por Florentino Pérez, do manto de vítima que havia vestido antes do confronto.

O jornal apontou que Mourinho conseguiu explorar o papel de vítima para reforçar o espírito competitivo de suas equipes, já que seguiu a mesma abordagem durante sua primeira passagem pelo Real Madrid, antes de recorrer a ela novamente nos dias que antecederam a derrubada do Barcelona em seu primeiro clássico desde o retorno.

Em contrapartida, a segunda derrota consecutiva semeou dúvidas dentro da equipe de Flick, enquanto o clube merengue recebe a última etapa do ano com otimismo, depois de sentir que recuperou o caminho certo.

E, como costuma acontecer na trajetória de Mourinho, os ecos do passado voltaram à tona. Frank Lampard explicou esse estilo em declarações reproduzidas pelo jornal "Irish Independent" em 2019, nas quais falou sobre o Chelsea na era do treinador português, dizendo: "Ele nos fez acreditar que todos queriam que fracassássemos".

Essa crença contribuiu para unir as fileiras da equipe em torno de seu treinador, além de ajudar a construir um dos times mais competitivos da história da Premier League.

Às vésperas do confronto entre Barcelona e Real Madrid, um clima semelhante se formou dentro do clube merengue, quando Tomás Roncero, em declarações divulgadas pela rádio "Cadena SER" no dia 12 de outubro, afirmou que "qualquer árbitro sabe que, se favorecer o Real Madrid, terá um problema".

Mourinho manteve o discurso de vitimização mesmo após a vitória, ao afirmar que a tecnologia do árbitro assistente de vídeo esteve ausente no lance de João Cancelo e Diomande.

O treinador português exigiu a expulsão de um dos jogadores, mas a plataforma "Archivo VAR" e o ex-árbitro Iturralde González rejeitaram essa interpretação, considerando que o lance merecia apenas cartão amarelo.

Revolução dentro do vestiário do Real Madrid

Dentro da sala de imprensa de Valdebebas, o medo da derrota também esteve presente antes da visita ao estádio Camp Nou. Alguns observadores próximos ao Real Madrid anteciparam os acontecimentos e se prepararam para a possibilidade da derrota antes mesmo de ela ocorrer, embora as mensagens vindas do vestiário fossem completamente diferentes.

Mourinho conseguiu construir um clima de confiança que se refletiu no desempenho dos jogadores dentro de campo, e a solidariedade entre os integrantes da equipe foi a chave para a vitória; quando um dos jogadores cometia um erro, encontrava um companheiro atrás dele para corrigir a situação.

O próprio Roncero, uma das vozes mais expressivas da torcida do Real Madrid, admitiu que entrou em discussões com vários torcedores antes da partida, depois de eles acreditarem que o Barcelona conquistaria uma vitória avassaladora.

Esse medo foi alimentado pela ausência do goleiro Thibaut Courtois, embora o Real Madrid tivesse vencido três dos quatro clássicos que Andriy Lunin disputou.

As previsões de uma vitória avassaladora serviram de combustível para o desejo dos jogadores do Real Madrid de se afirmarem, depois de sentirem que não recebiam o reconhecimento suficiente.

Mourinho lidou bem com os vazamentos que falavam sobre a participação de Eduardo Camavinga como titular, antes de o jogador francês se transformar em uma carta vencedora no clássico e criar o lance que terminou com o segundo gol, que selou o resultado em 2 a 1.

O efeito desse trabalho psicológico ficou claro na comemoração coletiva dos jogadores do Real Madrid pelo segundo gol, marcado por Kylian Mbappé.

Apesar do volume de gastos nas janelas de transferências e de o Real Madrid possuir um teto salarial que supera claramente o do Barcelona, a trajetória das duas equipes nos últimos dois anos permitiu a Mourinho usar a ideia da suposta superioridade do Barcelona como um estímulo para seus jogadores.

O treinador português trilhou um caminho que já conhecia bem; a experiência da Inter de Milão em 2010 é um exemplo claro, pois, mesmo depois de vencer o Barcelona por 3 a 1 na ida das semifinais da Liga dos Campeões da Europa, Mourinho afirmou que seu time poderia perder por uma grande diferença de gols no estádio Camp Nou na partida de volta.

Após a vitória no primeiro clássico desta temporada, os torcedores do Real Madrid passaram do mais extremo pessimismo ao auge da euforia, em uma cena que se repetiu depois da vitória sobre o Barcelona no estádio Santiago Bernabéu na temporada passada, em uma partida que presenciou a insatisfação de Vinícius Júnior depois que seu treinador decidiu substituí-lo.

Edu Aguirre disse, após a vitória de domingo, durante sua participação no programa "El Chiringuito": "Foi uma partida que terminaria em 4 a 1 ou 5 a 1. Temos um treinador melhor, e tudo está ao nosso alcance para vencer o Campeonato".

Roncero adotou uma postura semelhante, dizendo: "Foi uma partida em que poderíamos ter marcado quatro ou cinco gols na meta do Barcelona".

Esse exagero reflete um estado emocional habitual no Real Madrid, que anseia fortemente por conquistar títulos e receber boas notícias, como a vitória que obteve no Camp Nou.

Ainda assim, as comemorações no canal de televisão oficial do clube coincidiram com a continuidade das queixas sobre a arbitragem, quando foi dito em seu comentário: "Exibição do Real Madrid, mas o VAR sob encomenda".

A vitória alterou a ordem das prioridades dentro do Real Madrid e deu à equipe de Mourinho a oportunidade de desfrutar de um clima positivo, pelo menos até o próximo tropeço.

Mas o treinador português fez questão de lembrar que o valor dessa vitória dependerá da capacidade da equipe de manter os resultados positivos e de construir sobre o que conquistou no clássico.