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O jornal catalão Mundo Deportivo, próximo ao Barcelona, abriu o dossiê das diferenças arbitrais entre as duas equipes, baseando-se nos números de erros contabilizados durante o primeiro terço da temporada do Campeonato Espanhol, considerando que os dados pendem de forma clara em favor do Real Madrid em comparação com seu rival catalão.

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Barcelona e Real Madrid travam uma forte disputa pela liderança de LaLiga, com a equipe catalã no topo da tabela com 33 pontos, três a mais que o Real Madrid, que conseguiu vencer o último clássico por 2 a 1 no estádio "Spotify Camp Nou" no dia 25 de outubro.

Mas o "Mundo Deportivo" considera que a disputa entre os dois times não parece equilibrada quando se trata das faltas marcadas a favor ou contra cada equipe, apontando para uma grande diferença nos números em favor do Real Madrid.

Segundo as estatísticas destacadas pelo jornal, o Barcelona recebeu apenas 122 faltas, sendo o segundo time com menos faltas marcadas a seu favor no Campeonato Espanhol, atrás da Real Sociedad, com 113 faltas.

Em contrapartida, foram marcadas 130 faltas contra o Barcelona, fazendo com que a diferença entre as faltas que cometeu e aquelas que recebeu seja negativa em 8 faltas, apesar de a equipe liderar a lista das maiores detentoras de posse de bola na competição, o que significa que a bola permanece nos pés de seus jogadores por mais tempo que a dos demais.

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171 faltas para o Real Madrid, contra 102 em seu desfavor

Já o Real Madrid apresenta números completamente diferentes, pois a equipe merengue recebeu 171 faltas, o maior número do Campeonato Espanhol, enquanto foram marcadas contra ela apenas 102 faltas.

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Assim, o Real Madrid possui uma diferença positiva de 69 faltas, paradoxo no qual o jornal catalão se baseia para levantar seus questionamentos sobre a diferença de critérios arbitrais entre os dois polos do futebol espanhol.

O jornal também menciona um dos casos que geraram polêmica, o pênalti marcado a favor de Kylian Mbappé diante do Racing, antes de o Comitê Técnico de Arbitragem "CTA" confirmar posteriormente a existência de um erro na decisão, enquanto José Mourinho, técnico do Real Madrid, descreveu o lance como um "penalzinho".

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Bellingham lidera, e Lamine Yamal fica fora dos dez primeiros

O paradoxo não se limita às estatísticas das duas equipes, estendendo-se à lista dos jogadores que mais sofreram faltas.

Jude Bellingham lidera a lista com 31 faltas, enquanto há outros três jogadores do Real Madrid entre os dez primeiros colocados, sendo eles Kylian Mbappé e Vinícius Júnior, com 23 faltas cada, e Arda Güler, com 21.

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Em contrapartida, Lamine Yamal ocupa a décima terceira posição com apenas 20 faltas, embora o jornal aponte que ele é o melhor driblador do Campeonato Espanhol e um dos jogadores que mais busca os confrontos individuais com os defensores.

O que chama a atenção é que Lamine Yamal é o único jogador do Barcelona presente na lista dos 50 jogadores que mais sofreram faltas, enquanto há três jogadores da equipe na lista dos que mais as cometeram: Fermín López com 16 faltas, e Lamine Yamal e Javi Espart com 13 cada.

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O clássico, o exemplo citado pelo jornal

O jornal catalão relembra a última partida do clássico como um exemplo do que considera uma disparidade na marcação de faltas entre as duas equipes.

Aponta que Marc Cucurella cometeu diversas faltas contra Lamine Yamal durante a partida sem que o árbitro Martínez Munuera interviesse, enquanto, em contrapartida, foi marcada uma falta duvidosa contra o próprio Lamine Yamal durante um dos confrontos com o lateral.

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O jornal também se detém na entrada de Aurélien Tchouaméni, na qual Javi Espart sofreu uma lesão, considerando que o árbitro não marcou a falta naquele lance.

O clássico terminou com a marcação de 15 faltas contra o Barcelona e 11 contra o Real Madrid, apesar de a equipe merengue ter saído vitoriosa por 2 a 1.

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Esses números colocam a questão da arbitragem novamente no centro da disputa entre Barcelona e Real Madrid, especialmente com a imprensa catalã concentrando-se na grande diferença no número de faltas marcadas a favor de cada equipe.

Ainda assim, os números por si só não comprovam a existência de um favorecimento arbitral intencional, pois as faltas podem ser influenciadas pelo estilo de jogo, pelos locais dos contatos, pela posse de bola e pelo número de confrontos individuais. Mas, do ponto de vista do jornal catalão, a diferença de 69 faltas em favor do Real Madrid representa um novo dado para alimentar a polêmica sobre a forma como os árbitros lidam com as duas equipes.