Jornal catalão abre fogo contra Flick: brecha fatal ameaça a temporada do Barcelona!

O estilo ofensivo adotado por Hansi Flick, técnico do Barcelona, transformou-se em um ponto fraco que ameaça a equipe catalã, depois que o Real Madrid aproveitou os espaços atrás da defesa e Kylian Mbappé marcou um gol durante o confronto do Clássico, que terminou com a vitória do time merengue por 2 a 1 no estádio Camp Nou, reduzindo a diferença para o rival a 3 pontos.

Segundo o jornal catalão Mundo Deportivo, a dependência do Barcelona em relação à pressão adiantada e ao ímpeto ofensivo deixa amplos espaços na linha de defesa, aproveitados pelos adversários por meio de contra-ataques rápidos, um problema que se repetiu em mais de um grande confronto no período recente e que levantou questionamentos sobre a capacidade da equipe de alcançar o equilíbrio entre ataque e defesa.

O duelo contra o Real Madrid não foi o único caso em que o Barcelona sofreu com esse problema, pois as mesmas brechas apareceram diante do Paris Saint-Germain, que venceu pelo placar de 4 a 2, além das dificuldades que a equipe enfrentou contra o Atlético de Madrid, após sofrer um gol tardio de Alexander Sørloth em dezembro de 2024, antes de o confronto entre os dois times na Copa do Rei, em fevereiro de 2025, registrar um empate emocionante por 4 a 4.

O sofrimento se estendeu à Liga dos Campeões da Europa, quando o Barcelona enfrentou a Inter de Milão na temporada 2024-2025, sofrendo o gol de empate nos acréscimos, antes de perder o confronto na prorrogação.

O cenário também se repetiu diante do Paris Saint-Germain em outubro de 2025, quando Gonçalo Ramos marcou um gol tardio aos 90 minutos, além das dificuldades que a equipe enfrentou em seu duelo europeu contra o Atlético de Madrid durante a temporada 2025-2026.

Esses resultados refletem que o problema não diz respeito a uma única partida, mas a um padrão recorrente que dá aos adversários chances de aproveitar os espaços atrás da defesa do Barcelona, especialmente nos minutos finais, quando a equipe se adianta em busca do gol ou para manter sua pressão ofensiva.

Rodri Hernández havia destacado, após a vitória do Barcelona sobre o Real Betis pelo placar de 5 a 2, a força ofensiva da equipe, mas apontou, ao mesmo tempo, o fato de sofrer muitos gols.

Isso coloca Flick diante de um desafio claro, que consiste em manter a eficiência ofensiva, ao mesmo tempo em que melhora a cobertura defensiva e reduz o perigo dos contra-ataques.