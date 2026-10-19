Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Traduzido por

Jornal catalão: A missão começou antes do apito inicial - a pressão de Madri cerca o árbitro do Clássico

Real Madrid x Leipzig
Real Madrid
Leipzig
Liga dos Campeões
Barcelona x Real Madrid
Barcelona
La Liga
Espanha
Alemanha

O clássico em clima de tensão

Um jornal catalão acusou o Real Madrid de intensificar sua pressão sobre a instituição arbitral espanhola antes do aguardado confronto com o Barcelona, no próximo domingo, no estádio Camp Nou, considerando que as reclamações repetidas do clube merengue ao longo da semana contribuíram para criar um clima tenso que antecede o Clássico, em meio à disputa pela liderança do Campeonato Espanhol e à diferença de seis pontos entre as duas equipes.

O jornal espanhol "Mundo Deportivo" afirmou que o Real Madrid utilizou seu canal de televisão oficial e as declarações de seus dirigentes, além das críticas direcionadas a Javier Tebas, presidente da La Liga, para aumentar a pressão antes do confronto aguardado, considerando que o clube busca criar um clima tenso que possa influenciar as reações diante das decisões arbitrais durante a partida.

Acrescentou que a intensidade da tensão aumentou após a polêmica que acompanhou o confronto entre Real Madrid e Sevilla, depois que o lance do turco Arda Güler, que não contou com a intervenção da tecnologia do árbitro assistente de vídeo, gerou críticas e questionamentos sobre as decisões arbitrais, num momento em que o clube merengue considera ter sido alvo de decisões injustas no período recente.

Alberola Rojas é o mais cotado para apitar o Clássico

No que diz respeito à identidade do árbitro da partida, o jornal catalão esclareceu que a Federação Espanhola ainda não anunciou a designação oficialmente, mas Alberola Rojas passou a ser o candidato mais destacado para apitar o Clássico, depois que Hernández Hernández era visto como o candidato mais forte no início, e também ainda não foi definido o nome do árbitro da tecnologia do árbitro assistente de vídeo "VAR".

Próximas partidas
RMA

RMA

Liga dos Campeões

21 de out. de 2026

RBL

RBL

BAR

BAR

La Liga

25 de out. de 2026

RMA

RMA

O jornal considera que o árbitro que assumir a condução do confronto enfrentará grande pressão, em meio à escalada da polêmica arbitral ao longo das últimas semanas, especialmente após o dérbi de Madri, que registrou protestos da torcida do Real Madrid em relação a lances que acreditava exigirem a expulsão de jogadores do Atlético de Madrid.

O jornal abordou os protestos da torcida do clube merengue a respeito de intervenções relacionadas a Kang-in Lee e Valverde, bem como o lance de Romero e Bellingham, considerando que esses acontecimentos contribuíram para aumentar a intensidade do debate em torno da atuação dos árbitros antes da partida aguardada.

Também apontou a suspensão do brasileiro Vinícius Júnior, que desfalcará o Clássico após a punição decorrente de sua expulsão no confronto com o Villarreal, em razão do episódio em que puxou o cabelo de Saliba, jogador da equipe adversária, de acordo com o que trouxe a reportagem.

Liga dos Campeões aumenta o calor do ambiente

O jornal afirmou que a tensão não se limitará às declarações e à polêmica arbitral, pois os dias que antecedem o Clássico são permeados por confrontos importantes na Liga dos Campeões da Europa; o Barcelona visita o Paris Saint-Germain, enquanto o Real Madrid recebe o Leipzig.

Acrescentou que o quadro ficará mais claro após o encerramento dos dois confrontos europeus, com o conhecimento da situação dos jogadores e do grau de disponibilidade deles para participar do Clássico, prevendo que a intensidade do debate sobre a arbitragem aumentará assim que for feito o anúncio oficial da equipe de arbitragem da partida.

O jornal previu que o canal oficial do Real Madrid "RMTV" acompanhará a designação do árbitro e sua análise por meio dos vídeos que costuma publicar para discutir as decisões arbitrais polêmicas, o que pode acrescentar ainda mais tensão ao ambiente ao redor da partida.

O jornal encerrou sua reportagem apontando que os próximos dias serão extremamente sensíveis antes de o confronto ser transferido para o gramado, em meio à disputa esportiva pelos pontos e à crescente polêmica em torno da arbitragem, afirmando que apenas o resultado do Clássico determinará em grande medida o rumo das reações após o apito final.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google