Um jornal catalão acusou o Real Madrid de intensificar sua pressão sobre a instituição arbitral espanhola antes do aguardado confronto com o Barcelona, no próximo domingo, no estádio Camp Nou, considerando que as reclamações repetidas do clube merengue ao longo da semana contribuíram para criar um clima tenso que antecede o Clássico, em meio à disputa pela liderança do Campeonato Espanhol e à diferença de seis pontos entre as duas equipes.

O jornal espanhol "Mundo Deportivo" afirmou que o Real Madrid utilizou seu canal de televisão oficial e as declarações de seus dirigentes, além das críticas direcionadas a Javier Tebas, presidente da La Liga, para aumentar a pressão antes do confronto aguardado, considerando que o clube busca criar um clima tenso que possa influenciar as reações diante das decisões arbitrais durante a partida.

Acrescentou que a intensidade da tensão aumentou após a polêmica que acompanhou o confronto entre Real Madrid e Sevilla, depois que o lance do turco Arda Güler, que não contou com a intervenção da tecnologia do árbitro assistente de vídeo, gerou críticas e questionamentos sobre as decisões arbitrais, num momento em que o clube merengue considera ter sido alvo de decisões injustas no período recente.

Alberola Rojas é o mais cotado para apitar o Clássico

No que diz respeito à identidade do árbitro da partida, o jornal catalão esclareceu que a Federação Espanhola ainda não anunciou a designação oficialmente, mas Alberola Rojas passou a ser o candidato mais destacado para apitar o Clássico, depois que Hernández Hernández era visto como o candidato mais forte no início, e também ainda não foi definido o nome do árbitro da tecnologia do árbitro assistente de vídeo "VAR".

O jornal considera que o árbitro que assumir a condução do confronto enfrentará grande pressão, em meio à escalada da polêmica arbitral ao longo das últimas semanas, especialmente após o dérbi de Madri, que registrou protestos da torcida do Real Madrid em relação a lances que acreditava exigirem a expulsão de jogadores do Atlético de Madrid.

O jornal abordou os protestos da torcida do clube merengue a respeito de intervenções relacionadas a Kang-in Lee e Valverde, bem como o lance de Romero e Bellingham, considerando que esses acontecimentos contribuíram para aumentar a intensidade do debate em torno da atuação dos árbitros antes da partida aguardada.

Também apontou a suspensão do brasileiro Vinícius Júnior, que desfalcará o Clássico após a punição decorrente de sua expulsão no confronto com o Villarreal, em razão do episódio em que puxou o cabelo de Saliba, jogador da equipe adversária, de acordo com o que trouxe a reportagem.

Liga dos Campeões aumenta o calor do ambiente

O jornal afirmou que a tensão não se limitará às declarações e à polêmica arbitral, pois os dias que antecedem o Clássico são permeados por confrontos importantes na Liga dos Campeões da Europa; o Barcelona visita o Paris Saint-Germain, enquanto o Real Madrid recebe o Leipzig.

Acrescentou que o quadro ficará mais claro após o encerramento dos dois confrontos europeus, com o conhecimento da situação dos jogadores e do grau de disponibilidade deles para participar do Clássico, prevendo que a intensidade do debate sobre a arbitragem aumentará assim que for feito o anúncio oficial da equipe de arbitragem da partida.

O jornal previu que o canal oficial do Real Madrid "RMTV" acompanhará a designação do árbitro e sua análise por meio dos vídeos que costuma publicar para discutir as decisões arbitrais polêmicas, o que pode acrescentar ainda mais tensão ao ambiente ao redor da partida.

O jornal encerrou sua reportagem apontando que os próximos dias serão extremamente sensíveis antes de o confronto ser transferido para o gramado, em meio à disputa esportiva pelos pontos e à crescente polêmica em torno da arbitragem, afirmando que apenas o resultado do Clássico determinará em grande medida o rumo das reações após o apito final.