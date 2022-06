Jornal argentino aproveita título da 'Finalíssima' para provocar o Brasil

O famoso diário Olé relembrou a final da Copa América, no Maracanã, para comemorar nova conquista

Na Argentina tudo é motivo para provocar o Brasil - até mesmo um título conquistado contra a Itália. Após a Finalíssima, o jornal Olé, famoso diário de Buenos Aires, deu um jeito de lembrar da Amarelinha na hora de comemorar o título.

A Argentina, depois de anos de seca, conquistou o segundo título em menos de um ano, e claro que isso incendiou a torcida e a imprensa local. O Olé, famoso diário argentino, muito conhecido por às vezes adotar um tom irônico, foi à loucura com a conquista, mas como sempre, aproveitou para dar uma tradicional provocada no Brasil, lembrando da final da Copa América, que levou a seleção argentina à disputa da Finalíssima.

"A seleção argentina dá outra volta olímpica, 326 dias depois do Maracanazo eterno. Desta vez, foi campeã da Finalíssima, com sua 1ª vitória em Wembley em toda a história", escreveu, em menção à decisão da Copa América 2021, vencida pelos Hermanos no Maracanã.

Esta não foi a primeira vez que o jornal provocou o Brasil em relação ao futebol. Existem outros diversos casos semelhantes, inclusive em alusão à mesma final, sendo um deles ao parabenizar Richarlison por seus 25 anos, com uma foto do brasileiro na final e uma dele triste após a derrota.

Mas, para além das provocações, o diário realmente comemorou bastante mais esta conquista da Albiceleste. "Terão que abrir mais espaço na galeria de títulos. A Argentina acaba de somar uma nova estrela e ganhar um novo troféu. Aí está Messi, levantando mais uma taça, ao lado do amigo Di María, que jogou demais, com um grande Lautaro, e com uma base que já está na memória dos torcedores", publicou.

Além disso, também exaltaram a longa invencibilidade da seleção de Lionel Scaloni, que não perde uma partida há três anos. "É por isso que há loucura no estádio. É por isso que os jogadores festejam e festejam. A invencibilidade já está em 32 jogos e contando. E quem foi derrotado hoje não foi qualquer um: foi a Itália, que tinha desfalques, mas ainda possui quatro estrelas de campeã do mundo em seu peito", continuou.

Assim como Lionel Messi, o jornal também enxergou essa vitória como uma boa notícia na preparação para a Copa do Mundo, dando um fôlego e combustível a mais na busca pelo tricampeonato. "A seleção vem colhendo o que plantou lá atrás, com uma equipe que se mostra cada vez mais forte e que conseguiu se impor totalmente contra um time europeu de elite. Também do ponto de vista anímico, esse resultado pode ser um ponto chave para quando chegue a hora de buscar o título no Qatar", completou.