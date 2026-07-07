Jornais portugueses jogam o “impressionante” histórico de Martínez no lixo: ele desperdiçou a geração de ouro

O impacto da derrota de Portugal para a Espanha (0 a 1) nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 não se limitou apenas a acabar com o sonho da seleção portuguesa de avançar para as fases seguintes; a imprensa portuguesa considerou, nesta terça-feira, que o gol de Mikel Merino nos acréscimos da partida disputada em Dallas marcou o fim de um projeto que nunca convenceu a torcida, apesar dos bons resultados e da conquista do título da Liga das Nações há apenas um ano.

Os jornais esportivos de Portugal foram unânimes em afirmar que a seleção desperdiçou uma das gerações mais talentosas de sua história e falhou mais uma vez quando as expectativas aumentaram, enquanto a eliminação abriu caminho para que Roberto Martínez anunciasse que não continuaria como técnico — um desfecho que os principais jornais do país consideram inevitável e necessário.

O jornal “Ábula”, o jornal esportivo de maior circulação do país, resumiu o sentimento geral com uma ideia presente em toda a sua cobertura: “Portugal paga o preço dos erros de Martínez e é eliminada da Copa do Mundo”, observando que a equipe apresentou um desempenho competitivo no primeiro tempo, mas foi claramente superada pela seleção espanhola após o intervalo.

O jornal considerou as mudanças na equipe e a incapacidade de acompanhar o domínio da Espanha como os pontos mais destacados em sua análise, afirmando que a derrota não foi um acidente, mas sim o resultado lógico de uma equipe que não encontrou uma identidade própria diante das grandes seleções.

Além disso, a aparição do próprio Roberto Martínez, na qual ele confirmou ter comandado sua última partida com a seleção portuguesa, ocupou a primeira página digital do jornal “Ábola”, que praticamente considerou que o experiente Jorge Jesus será o responsável por iniciar a nova temporada.

O jornal “Record” também interpretou a eliminação da seleção do torneio como um fracasso esportivo para uma equipe da qual se esperava que disputasse o título, e, embora sua cobertura tenha se concentrado no próprio jogo e nas reações posteriores, as análises publicadas após a partida falaram de uma eliminação precoce que contradiz as expectativas que antecederam o torneio e geraram um debate sobre o futuro próximo da equipe.

Da mesma forma, o jornal “O Jogo” considerou que o Dallas simplesmente antecipou um resultado que parecia estar se configurando há meses, já que seus comentaristas afirmaram que Portugal teve muita dificuldade para superar seus grandes adversários e dependia excessivamente do talento individual de jogadores como Bruno Fernandes, Vitinha e Bernardo Silva.

Já na grande mídia, a abordagem foi mais estrutural do que emocional: o jornal “Público” o fim de uma era da seleção portuguesa como uma oportunidade perdida para uma geração excepcional, enquanto o jornal “Expresso” centrou a discussão no futuro da Federação Portuguesa de Futebol e nos perfis do próximo técnico da seleção nacional, que terá de reconstruir uma equipe capaz de competir com força nos grandes torneios internacionais.

Até mesmo os meios de comunicação mais populares, como o jornal “Correio da Manhã”, refletiram o clima de decepção que paira sobre o país, destacando a declaração do técnico espanhol: “Este foi meu último jogo com a seleção de Portugal”, e publicou suas palavras de despedida, nas quais ele agradeceu a todos pelo apoio e reconheceu que “não fazia sentido continuar sem conquistar a Copa do Mundo”.

Surpreendentemente, ninguém questionou o histórico do técnico espanhol, já que Martínez deixa o cargo com a melhor porcentagem de vitórias entre todos os técnicos da seleção portuguesa, além de uma campanha brilhante nas eliminatórias da Copa do Mundo e do título da Liga das Nações de 2025.

No entanto, quase todos os analistas concordaram que esses números nunca conseguiram dissipar a sensação de que Portugal estava jogando abaixo do potencial de uma das melhores gerações de jogadores de futebol de sua história.

E a conclusão que domina as primeiras páginas dos jornais portugueses nesta terça-feira é quase unânime: o problema não residia apenas na derrota para a Espanha, mas na convicção de que o projeto já havia esgotado seu propósito muito antes de Mikel Merino marcar o gol que encerrou definitivamente a passagem de Roberto Martínez à frente da seleção nacional portuguesa.