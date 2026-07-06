Jornais internacionais zombam da Seleção: Onde está a velha Brasil?.. Eles dançaram com o vento!

Uma onda de críticas contundentes da imprensa internacional atingiu a seleção brasileira e seu técnico, Carlo Ancelotti, após a vergonhosa eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 contra a Noruega (1 a 2) na noite de domingo, em uma derrota descrita como “a pior desde 1990”, e de “um golpe para a história”, em meio a evidentes zombarias da Argentina e questionamentos sobre o futuro do técnico italiano.

O jornal “Globo Esporte”, um dos principais meios de comunicação esportivos do Brasil, afirmou: “A seleção brasileira está passando pelo maior período de seca de sua história desde sua primeira conquista da Copa do Mundo. Essa é a sexta derrota consecutiva para uma seleção europeia no torneio e é considerada o pior resultado da Seleção Brasileira desde 1990”, em referência à última vez em que a Seleção foi eliminada nesta fase da Copa do Mundo, na Itália, ao perder para a Argentina liderada por Diego Maradona (1 a 0).

28 anos sem títulos

A imprensa italiana também não poupou críticas à desanimada seleção brasileira, como publicou o jornal “Gazzetta dello Sport”: “Em 2030, já terão se passado 28 anos desde o último título conquistado pela seleção brasileira: um recorde”, observando que “o Brasil passou a sofrer claramente de uma ‘alergia’ ao futebol europeu”, citando as recentes eliminações contra a “França em 2006, a Holanda em 2010, a humilhante derrota por 7 a 1 para a Alemanha em 2014, a Bélgica em 2018, a Croácia em 2022 e, agora, a Noruega”.

E o jornal italiano concluiu com um tom mordaz: “Vinícius é o único jogador de alta qualidade em uma seleção mediana, da qual a seleção brasileira esperava que herdasse o título”, sem criticar o desempenho de seu compatriota Ancelotti, apesar de ele não ter conseguido salvar a equipe.

O futuro de Ancelotti será discutido mais cedo do que se esperava

A “BBC Sport” afirmou claramente: “Seu contrato vai até 2030, mas a maneira como ele está deixando o torneio significa que a discussão sobre seu futuro começará muito mais cedo do que qualquer pessoa no Brasil esperava”, enfatizando o desempenho decepcionante: “O Brasil teve apenas 33,5% de posse de bola e só se mostrou perigoso nos contra-ataques”.

O jornal “The Athletic” destacou de forma notável a cautela do técnico italiano, afirmando: “Ancelotti assume parte da responsabilidade, pois contribuiu para a derrota de sua equipe ao substituir Bruno Guimarães pouco antes do primeiro gol. Depois de perceber a falta de posse de bola de seus jogadores, ele se concentrou na estratégia de contra-ataques ao escalar Ederson e Danilo Santos no meio-campo, em detrimento do seu melhor passador. E foi isso que permitiu à Noruega dominar os últimos dez minutos com facilidade”.

A imprensa argentina zomba do Brasil

Essa pobreza tática foi motivo de grande alvo para a imprensa argentina, que zombou abertamente após a eliminação de sua vizinha e rival histórica. O jornal “La Nación” escreveu: “O antigo Brasil, farol do futebol mundial, desapareceu há muito tempo, e Ancelotti também não conseguiu construir um novo Brasil, que deveria ser mais confiável e decisivo, impulsionado por talentos individuais, com Vinícius à frente.”

Já o site “Olé” adotou uma abordagem mais dramática: “Vocês se lembram do Brasil que adorava dominar a posse de bola? Aquele que santificava seus passes maravilhosos? Aquele cujas seleções eram sonhadoras e criativas? Aquele que praticava o futebol total como uma religião? A era moderna levou tudo isso embora, e essa seleção brasileira joga, vence e perde segundo uma equação diferente. Quem imaginaria que a Noruega dobraria sua porcentagem de posse de bola? É um golpe contra a história. O preço de abrir mão de sua identidade é a perda da Copa do Mundo pelo Brasil”.

“Dançam ao sabor do vento”

Até mesmo Zlatan Ibrahimović, analista esportivo do canal “Fox Sports”, parecia confuso: “O desempenho do Brasil não me convenceu de forma alguma... Tive a sensação de que a Noruega apresentou um futebol bonito, enquanto o Brasil jogou de forma aleatória... Não sei. Parecia que eles estavam dançando com o vento”.

O jornal “The Telegraph” observou que “a derrota para a Noruega pode ser um golpe doloroso para mais de 200 milhões de brasileiros, mas quem olhar para a história recente da Seleção não ficará muito surpreso com a eliminação da Copa do Mundo de 2026”.

“Fim de uma era”

Vários meios de comunicação, como o jornal “Bild”, destacaram a aposentadoria de Neymar ao discutir sua saída, e as lágrimas do astro apareceram de forma marcante em muitas matérias.

O jornal “The Guardian” resumiu a situação dizendo: “Neymar saiu de campo chorando, anunciando o fim de uma era”.