Jornais internacionais ficam “impressionados” com o que o Egito fez: uma imagem icônica na Copa do Mundo de 2026

Em uma cena sem precedentes, que surpreendeu o mundo, a preparação tática da seleção egípcia antes da disputa de pênaltis contra a Austrália virou assunto nos jornais e sites esportivos internacionais.

As câmeras flagraram os jogadores dos Faraós reunidos em torno de um laptop para assistir a um pênalti antigo cobrado por Kylian Mbappé, pelo Real Madrid, contra o Levante, na tentativa de estudar o estilo do goleiro australiano Matthew Ryan, que defendia a meta do time espanhol naquela ocasião:

O que aconteceu?

Poucos instantes antes do início da decisiva série de pênaltis, os jogadores da seleção egípcia, liderados pelo astro Mohamed Salah, se reuniram em torno de um laptop, onde um membro da comissão técnica, o analista de desempenho (Mahmoud Selim), exibiu um vídeo de um pênalti marcado por Kylian Mbappé pelo Real Madrid contra o Levante, em 17 de janeiro passado, na La Liga.

O objetivo era claro: estudar os movimentos e o posicionamento do goleiro australiano Matthew Ryan, que defendia o gol do Levante naquela partida e que foi escalado pelo técnico australiano Tony Popović como reserva aos 119 minutos, especificamente para a disputa de pênaltis.

E qual foi o resultado? Todos os quatro batedores egípcios (Mahmoud Saber, Rami Rabia, Mohamed Salah e Hossam Abdel-Majeed) conseguiram marcar contra Ryan, sem que ele defendesse nenhuma das cobranças, levando a seleção egípcia, pela primeira vez em sua história, às oitavas de final da Copa do Mundo com uma vitória por 4 a 2 nos pênaltis.

O que aconteceu foi tema de destaque nos jornais internacionais. O jornal francês “L’Équipe” focou nos detalhes minuciosos da cena, explicando que Mohamed Salah estava sentado de pernas cruzadas diante da tela e foi visto “pressionando o botão de pausa e, em seguida, reproduzindo o vídeo” para analisar com precisão os movimentos de Ryan.

O jornal concluiu sua reportagem com uma ironia mordaz: “Obrigado, Mbappé!”, em referência ao fato de que o pênalti marcado pelo astro francês ajudou o Egito a decifrar o goleiro australiano.

Já o site “Foot Mercato” descreveu o método de preparação como “incomum”, afirmando que “demonstra a importância crescente da análise de vídeo no futebol moderno”.

E observou que “esse método não convencional gerou ampla repercussão na internet; muitos demonstraram admiração pelo nível de precisão nos preparativos da seleção egípcia”, acrescentando que “essa análise de última hora rendeu frutos na partida decisiva”.

Já o jornal espanhol “As” considerou a cena “uma das imagens icônicas da Copa do Mundo”, observando que a comissão técnica egípcia aproveitou o período de “treino de passes” antes dos pênaltis para exibir o vídeo aos jogadores, em um momento perfeito que lhes permitiu se concentrar nos pontos fracos do goleiro australiano.

Já o jornal “Marca” comparou a ação do técnico australiano Tony Popović à famosa aposta de Louis van Gaal na Copa do Mundo de 2014, quando ele substituiu seu goleiro logo antes dos pênaltis.

E explicou que Bobović “percebeu essa mudança e quis repeti-la”, mas “sua aposta, desta vez, saiu pela culatra”, já que “Ryan não defendeu nenhum pênalti, tendo adivinhado o lance corretamente apenas uma vez”.

E acrescentou que o desperdício dos pênaltis pelos australianos Harry Sutar e Lucas Harrington “permitiu que os Faraós passassem da fase eliminatória pela primeira vez na história”.

Já a rede francesa “RMC” deu um título irônico à sua reportagem: “O plano de Tim Krol fracassou”, em referência ao fracasso da estratégia de Bobović.

Ela afirmou que “a comissão técnica dos Faraós não deixou nada ao acaso”.

Já o jornal espanhol “Sport” elogiou a dimensão tecnológica do momento, afirmando: “A tecnologia voltou a ser protagonista na Copa do Mundo, essa tecnologia onipresente que permeia tudo em nossa era, marcada por um avanço tecnológico contínuo”.

Ela afirmou que “o objetivo era encontrar indicadores para identificar os pontos fracos de Ryan nas cobranças de pênalti”.

Por fim, o jornal britânico “The Sun” descreveu a cena como “estranha” a princípio, mas afirmou que “há um bom motivo para assistir”.

E citou comentários dos torcedores nas redes sociais, onde um deles escreveu: “Futebol de alto nível”, outro comentou: “Que esforço enorme!”, enquanto um terceiro disse: “Eles tiveram dias para se preparar”.

E um quarto: “Ao mesmo tempo, alguns torcedores ainda acham que os pênaltis são apenas questão de sorte”.

Mas um comentarista sarcástico escreveu: “Não sei por que se deram ao trabalho disso; ele estava pulando para desviar de cada chute”.