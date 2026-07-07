A eliminação dos Estados Unidos nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, às mãos da Bélgica por um placar esmagador de 4 a 1, na madrugada desta terça-feira, no Lumin Park, em Seattle, trouxe uma certa satisfação à imprensa mundial, por razões éticas, após o caso de Fularin Balugun, que jogou, mas não teve qualquer influência durante a partida, que foi ofuscada pelo escândalo de interferência política.

O jornal alemão “Bild” anunciou que “a Bélgica se vinga pelo futebol mundial”, em referência à polêmica gerada pela participação do atacante americano após a intervenção do presidente Donald Trump junto à FIFA para suspender a suspensão automática imposta a ele após sua expulsão na partida anterior por uma entrada violenta contra a Bósnia e Herzegovina.

A vitória da Bélgica foi recebida com satisfação quase unânime por grande parte da imprensa mundial; os meios de comunicação consideraram que “a honra foi restaurada”, em referência ao fato de que o desempenho medíocre dos americanos ofuscou o escândalo da interferência política, que é punida de acordo com os regulamentos da FIFA.

Quando Balugon pisou no gramado do Lumin Park, 29 minutos antes do início da partida, os torcedores americanos o receberam com gritos estrondosos, e o mesmo se repetiu quando ele foi apresentado com a equipe dentro do campo; porém, durante a partida, ele apareceu apenas esporadicamente, com exceção de uma suposta encenação e um chute no final da partida.

O jornal “The Athletic”, seção esportiva do “New York Times”, destacou o desempenho decepcionante do atacante do Mônaco, observando que ele “se viu, sem qualquer culpa direta, no centro de uma polêmica no mundo do futebol nas últimas 36 horas, tornando-se o foco da questão mais controversa do torneio”.

O jornal americano acrescentou: “Em campo, ele não teve grande impacto na partida. Sua atuação era muito aguardada, já que ocorreu no dia seguinte à controversa decisão da FIFA de suspender a punição que o impedia de jogar após receber o cartão vermelho”.

A Federação Belga havia divulgado um comunicado indicando que “informou à Federação Americana de Futebol que contestaria a elegibilidade do jogador caso seu nome aparecesse na lista do árbitro, e que todas as opções continuavam em aberto”, mas, após essa vitória esmagadora, não havia mais necessidade de tomar qualquer medida.

A mídia dirigiu críticas contundentes aos jogadores de Mauricio Pochettino, afirmando: “Com dezenas de milhões de americanos acompanhando a partida, um entusiasmo sem precedentes, amplo apoio popular e transmissão ao vivo no horário nobre da noite de segunda-feira sob os holofotes mundiais, era uma oportunidade inigualável para a seleção masculina dos Estados Unidos, para seus jogadores e para o esporte como um todo, mas eles a desperdiçaram e fracassaram no maior desafio de suas vidas”.

Na Inglaterra, o jornal “Daily Mail” publicou uma manchete irônica: “Virem a mesa!”, e continuou: “Nem mesmo Trump conseguiu salvar os Estados Unidos da eliminação”, observando que o presidente americano “estava preocupado com o atacante errado”.

O jornal britânico acrescentou: “Seu desejo de revogar a suspensão de Balugon foi atendido, mas, no fim das contas, isso não teve impacto significativo, pois, ao longo de mais de 90 minutos emocionantes e exaustivos em Seattle, foi o atacante belga Charles De Ketelaere quem contribuiu para decidir o resultado dessa partida”.

O jornal “The Sun” destacou esse “desastre americano” e a “catástrofe” que se abateu sobre o país anfitrião, que sofreu “o pior gol da história da Copa do Mundo” devido ao erro grave cometido pelo goleiro Matt Freese no terceiro gol da Bélgica.

Já o jornal espanhol “Marca” elogiou o desempenho belga, escrevendo: “A seleção belga transformou a confusão em raiva, a polêmica em futebol e a discórdia em uma lição de arte de jogar. Nesta noite marcada pelo caso de Balugon, os Diabos Vermelhos esmagaram os Estados Unidos e eliminaram o último país anfitrião graças aos gols de De Ketelaere, Vanaken e Lukaku, apresentando sua melhor atuação na Copa do Mundo no momento decisivo”.

E o jornal espanhol acrescentou: “Nem o clima geral, nem a elegância, nem mesmo o sonho americano conseguiram deter a seleção belga, que fez justiça com as próprias mãos e garantiu a classificação para as quartas de final, onde enfrentará a Espanha”.

Com esse resultado, a Bélgica encerrou a trajetória do país anfitrião nas oitavas de final, em uma partida marcada mais pelas dimensões políticas e éticas do que pelos aspectos técnicos, confirmando que, no fim das contas, o futebol triunfa pela justiça esportiva.