O PSV é analisado com olhar crítico pelos jornais holandeses um dia após o empate por 1 a 1 com o Shakhtar Donetsk. A equipe de Eindhoven só passou realmente a jogar futebol depois que os visitantes abriram o placar pouco antes do intervalo, segundo a avaliação geral.

O De Telegraaf viu o PSV dominar no segundo tempo, com papel de destaque para Kodai Sano. ''Ele foi bem com a bola, mas também muito forte nos duelos. É impressionante como o meio-campista vindo do NEC encontrou tão rapidamente seu espaço no PSV. Isso mostra o tamanho do talento do japonês.''

O Algemeen Dagblad viu o PSV ter dificuldades, sobretudo ofensivamente, contra o Shakhtar. ''O clube de Eindhoven buscou o ataque, mas esbarrou em uma equipe que com a bola parecia bastante confortável e que, no primeiro tempo, se manteve de pé com relativa facilidade.''

Também há surpresa com o fato de Peter Bosz ter demorado para substituir o esforçado Ricardo Pepi. ''Ele apareceu pouco no jogo, mas ficou em campo por muito tempo. Talvez porque prendesse a defesa do Shakhtar.'' Há elogios para o estreante como titular Filip Kostic. ''Kostic teve uma atuação meritória, embora sua contribuição com a bola ainda não tenha sido tão grande.''

''O PSV havia decidido finalmente voltar a vencer o primeiro jogo na Liga dos Campeões, mas a resistência do Shakhtar Donetsk se mostrou mais dura do que o esperado: 1 a 1. Isso foi uma decepção'', diz o De Volkskrant. ''O duelo foi bastante sem graça até o intervalo, praticamente sem chances. O Shakhtar não precisava necessariamente fazer muito mais do que fez, e o PSV não conseguiu jogar muito melhor. Pouco antes do intervalo, o PSV de repente estava atrás no placar.''

''O momento mais bonito para o PSV foi a sensação libertadora do lateral-direito Sergino Dest, que, com sua vocação ofensiva, cumpre um papel-chave no jogo de ataque pretendido'', acrescenta o repórter Willem Vissers.

Rik Elfrink, do Eindhovens Dagblad, viu o PSV crescer após o 1 a 1 de Sergiño Dest. ''Agora parecia que o PSV era capaz de mais contra o duro Shakhtar. Parecia, porque depois da noite de quinta-feira ficou claro que a resistência para o PSV fora das fronteiras nacionais é totalmente diferente da de muitas partidas nacionais.''