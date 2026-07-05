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USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Jornais espanhóis se revoltam contra o presente da FIFA aos Estados Unidos: um escândalo mundial

Portugal x Espanha
Portugal
Espanha
Copa do Mundo
Estados Unidos da América x Bélgica
Estados Unidos da América
Bélgica
F. Balogun
Portugal
Espanha
EUA
Bélgica

Decisão excepcional da FIFA

Os jornais espanhóis comentaram a decisão da Federação Internacional de Futebol (FIFA) sobre a suspensão da punição automática imposta ao atacante americano Folarin Balugun após sua expulsão na partida contra a Bósnia e Herzegovina.

A FIFA anunciou, em comunicado oficial publicado em seu site, que “nos termos do artigo 27 do Regulamento Disciplinar, a execução da suspensão automática do jogador americano Fularin Balugun é suspensa por um ano, como período de prova”, o que lhe permite participar da partida contra a Bélgica amanhã, segunda-feira, no estádio de Seattle, pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

Balugun havia aberto o placar para os Estados Unidos aos 45 minutos da vitória por 2 a 0 sobre a Bósnia e Herzegovina nas oitavas de final, antes de receber cartão vermelho direto aos 64 minutos por uma entrada violenta no zagueiro Tarik Muharremović.

Esperava-se que Balogun fosse suspenso por duas partidas devido à expulsão direta, mas a FIFA emitiu uma decisão oficial suspendendo a pena, que só será aplicada caso o jogador seja expulso novamente por jogo violento no decorrer de um ano.

Essa decisão é considerada um caso excepcional e raro, pouco visto nos campos internacionais, já que a Comissão de Disciplina raramente recorre à suspensão de punições automáticas por expulsão em grandes competições.

Copa do Mundo
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Portugal
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Espanha
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Copa do Mundo
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Estados Unidos da América
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Bélgica
BÉL

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enviou uma mensagem de agradecimento à Federação Internacional de Futebol (FIFA) pela plataforma “Truth Social”, após a decisão de suspender a punição de suspensão automática imposta ao atacante Folarin Balugun, descrevendo a decisão como “a correção de uma grave injustiça”.

Por sua vez, o jornal “Marca” classificou essa decisão como um escândalo mundial e comentou: “Escândalo mundial: a FIFA anula o cartão vermelho recebido por Balogun... e Trump agradece!”.

Já o jornal “Mundo Deportivo” afirmou: “Escândalo... A FIFA permite que Balogun jogue nas oitavas de final após sua expulsão... e Trump agradece a eles”.

Já o jornal “AS” publicou: “Botticotto readmite Balogun... e Trump agradece à FIFA”.

Balagún é considerado um dos principais jogadores dos Estados Unidos na Copa do Mundo de 2026, tendo marcado três gols em três partidas, embora não tenha participado do jogo contra a Turquia na última rodada da fase de grupos, após a classificação já estar garantida.

Vale lembrar que o vencedor do confronto entre Estados Unidos e Bélgica enfrentará, nas quartas de final da Copa do Mundo, o vencedor do confronto entre Espanha e Portugal, o que explica o ataque da imprensa espanhola contra a decisão da FIFA.


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