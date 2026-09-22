As declarações de José Mourinho contra o árbitro após a derrota do Real Madrid para o Atlético de Madrid por 2 a 1 no dérbi da capital provocaram grande irritação na imprensa catalã, que atacou o estilo do técnico português e questionou a utilidade de seu retorno ao comando do clube merengue.

O jornal "Sport" estampou em sua capa a frase: "Parem de importunar os árbitros", em crítica direta ao discurso de Mourinho após a partida, depois que ele dirigiu duras críticas ao árbitro Miguel Ángel Ortiz Arias.

O "Sport" atacou o que descreveu como o barulho que cerca Mourinho, afirmando que o técnico e sua comissão passaram a dominar mais a preparação das coletivas de imprensa do que das partidas, acrescentando que a conversa sobre o treinador dominou o futebol por 24 horas após o dérbi.

O jornal apontou que o barulho já não é mais capaz de esconder os problemas do Real Madrid, mas concede aos rivais, segundo sua avaliação, um espaço adicional para ganhar ímpeto.

Duras críticas ao desempenho do Real Madrid

Por sua vez, o jornal "Mundo Deportivo" criticou o estilo de jogo do Real Madrid sob o comando de Mourinho, especificamente o desempenho no primeiro tempo, considerando que a equipe se mostrou lenta e apática, com falta de vivacidade ofensiva e poucas oportunidades.

O jornal acrescentou que o Real Madrid, apesar de jogar em desvantagem numérica no segundo tempo, se mostrou diferente, mas faltou-lhe espírito, entusiasmo e vontade de conquistar a vitória, além da ausência de qualquer intenção ofensiva clara.

O "Mundo Deportivo" relacionou essa imagem à própria escolha de Mourinho desde o início, considerando que o técnico português deveria ter devolvido a disciplina à equipe e dado a Kylian Mbappé e Vinícius Júnior papéis mais comprometidos do ponto de vista coletivo.

Uma novela dramática

No "Sport", começou o processo de avaliação da segunda passagem de Mourinho pelo Real Madrid, após seu retorno ao clube que comandou entre 2010 e 2013.

O jornal afirmou que Mourinho voltou a Madrid em meio a promessas de provocar uma revolução, mas até agora só conseguiu, segundo sua descrição, transformar o clube em "mais uma novela dramática".

O jornal também fez uma comparação entre Mourinho e Pep Guardiola, apontando a diferença de trajetórias entre os dois treinadores, já que o português retorna ao Real Madrid após experiências recentes marcadas por confrontos, enquanto Guardiola tira um período de descanso após anos de trabalho e sucessos.

Diante da continuidade das críticas após a derrota no dérbi, a imprensa catalã considera que o segundo início de Mourinho no Real Madrid ainda não alcançou a mudança esperada, aumentando os pontos de interrogação em torno do novo projeto dentro do "Santiago Bernabéu".