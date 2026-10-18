Jornais alemães veem exatamente a mesma coisa acontecer com Ismael Saibari no Bayern de Munique

Ismael Saibari teve uma atuação discreta pelo Bayern de Munique na noite de sábado, segundo a imprensa alemã após a vitória por 6 a 1 sobre o RB Leipzig.

Saibari começou como titular na noite de sábado. Jamal Musiala está lesionado, e o jovem talento Lennart Karl teve de se contentar com um lugar no banco de reservas.

O Bayern de Munique começou com tudo na Allianz Arena. Após meia hora, o clube alemão já vencia por 3 a 0, com gols de Luis Díaz, Michael Olise e Aleksandar Pavlovic.

No segundo tempo, o maior campeão alemão ampliou a vantagem. Díaz marcou mais duas vezes, e Harry Kane também deixou o seu. Nos acréscimos, os visitantes fizeram o gol de honra.

Saibari, porém, não marcou na goleada nem deu assistência para um gol do Bayern. O ex-jogador do PSV teve duas grandes chances de marcar, mas parou nas duas vezes no goleiro Maarten Vandevoordt.

O jornal local TZ não ficou muito impressionado com Saibari. Deu a ele nota 4, que, no sistema alemão de avaliação, significa "medíocre".

"Ele esteve muito ativo, e Olise e Díaz o procuraram mais do que contra o Augsburg. Mas ainda faltou precisão. Quando seus companheiros engrenaram de vez, Saibari acabou ofuscado", diz a publicação.

O FOCUS, da Alemanha, chegou à mesma conclusão e deu a ele nota 3 (razoável) pela atuação. "Recebeu novamente um voto de confiança como camisa 10. Tentou dar impulso ao ataque, mas ficou apagado em comparação com seus companheiros. Conseguiu aproveitar pouco a oportunidade como titular."