Jornais alemães chegam, por unanimidade, a uma conclusão muito dolorosa sobre Ismael Saibari no Bayern

Ismael Saibari pouco impressionou na noite de quarta-feira, no duelo entre Bayern de Munique e Arsenal pela Liga dos Campeões (2 a 2). A imprensa alemã criticou sua atuação.

Saibari foi escalado como titular pelo técnico Vincent Kompany no clube bávaro. Ele atuou logo atrás do atacante Harry Kane.

Na Allianz Arena, o Arsenal saiu na frente com um gol de Eberechi Eze. Pouco depois, Alphonso Davies empatou para o Bayern após um passe espetacular de Harry Kane.

No segundo tempo, o Bayern chegou a virar o jogo. Kane cobrou um pênalti com precisão no ângulo, mas não foi suficiente para garantir a vitória: Declan Rice fez o gol do empate, aos 2 a 2, a dez minutos do fim.

Saibari jogou 68 minutos pelo Bayern, até ser substituído por Luis Díaz. Após a partida, a imprensa alemã não poupou críticas ao ex-jogador do PSV.

FOCUS chegou a uma conclusão bastante dura sobre o meia-atacante. "Saibari não ofereceu perigo e não conseguiu acompanhar o ritmo acelerado do meio-campo do Arsenal. Em uma ocasião, chutou muito por cima. Depois, em uma boa jogada, acertou apenas o lado de fora da rede, embora estivesse impedido. Não foi uma atuação convincente." O veículo lhe deu nota 4.

T-online também foi crítico. "Ele fez uma partida muito infeliz. Teve bons momentos em que manteve a visão de jogo, mas, no geral, não convenceu." Saibari também recebeu nota 4 desse veículo.

O jornal local Süddeutsche Zeitung afirmou que Saibari "ainda precisa de mais tempo para se adaptar". O veículo não deu nota ao jogador da seleção de Marrocos.

Uma nota 4 no sistema de avaliação alemão, aliás, é suficiente por pouco, embora, no contexto do futebol, geralmente seja vista como uma atuação mediana ou abaixo do esperado. Não é um elogio. A imprensa costuma usar o 4 como eufemismo para "ele decepcionou" ou "ele ofereceu pouco perigo".