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Sam Vreeswijk

Traduzido por

Joris van Overeem deixa o sc Heerenveen após apenas um ano para se transferir para outro clube da Eredivisie

Mercado da bola
J. van Overeem
Heerenveen
Utrecht

Joris van Overeem retorna ao FC Utrecht após quatro anos. O clube de Utrecht chegou a um acordo com o sc Heerenveen, seu atual clube, sobre uma taxa de transferência de 700.000 euros, segundo informa o jornal De Telegraaf. O meio-campista de 32 anos assina um contrato no Galgenwaard válido até meados de 2028.

Já em maio, a ESPN informou que o Utrecht estava analisando as possibilidades de trazer Van Overeem de volta. No entanto, isso não foi fácil, pois se seguiram negociações demoradas.

Agora, porém, houve um avanço, o que significa que a transferência está finalmente prestes a se concretizar. Com isso, o Utrecht adiciona um pouco mais de experiência ao elenco.

O técnico Anthony Correia já havia afirmado várias vezes recentemente que ainda tinha essa esperança. Com a saída de Mike van der Hoorn e Nick Viergever, o Utrecht viu vários jogadores experientes deixarem o clube neste verão.

Van Overeem, que mora em Amsterdã, queria jogar mais perto de casa. Quando o Utrecht soube disso, trabalhou para concretizar a transferência.

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Utrecht
UTR

O meio-campista já havia defendido as cores do Utrecht entre 2018 e 2022, disputando, nesse período, 98 partidas da Eredivisie. Nelas, ele esteve envolvido em nove gols, sendo cinco gols marcados e quatro assistências.

Após sua saída de Utrecht, Van Overeem deu continuidade à carreira em Israel. Lá, ele esteve sob contrato com o Maccabi Tel Aviv por três temporadas, antes de o Heerenveen trazê-lo de volta para a Holanda no verão do ano passado, sem custo de transferência.

No clube da Frísia, o experiente meio-campista tornou-se imediatamente um dos jogadores mais importantes da equipe. Os números destacam seu valor: na última temporada da Eredivisie, Van Overeem registrou dez assistências e dois gols, o que o colocou entre os meio-campistas mais produtivos da competição.

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