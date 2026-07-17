Joris van Overeem deixa o sc Heerenveen após apenas um ano para se transferir para outro clube da Eredivisie

Joris van Overeem retorna ao FC Utrecht após quatro anos. O clube de Utrecht chegou a um acordo com o sc Heerenveen, seu atual clube, sobre uma taxa de transferência de 700.000 euros, segundo informa o jornal De Telegraaf. O meio-campista de 32 anos assina um contrato no Galgenwaard válido até meados de 2028.

Já em maio, a ESPN informou que o Utrecht estava analisando as possibilidades de trazer Van Overeem de volta. No entanto, isso não foi fácil, pois se seguiram negociações demoradas.

Agora, porém, houve um avanço, o que significa que a transferência está finalmente prestes a se concretizar. Com isso, o Utrecht adiciona um pouco mais de experiência ao elenco.

O técnico Anthony Correia já havia afirmado várias vezes recentemente que ainda tinha essa esperança. Com a saída de Mike van der Hoorn e Nick Viergever, o Utrecht viu vários jogadores experientes deixarem o clube neste verão.

Van Overeem, que mora em Amsterdã, queria jogar mais perto de casa. Quando o Utrecht soube disso, trabalhou para concretizar a transferência.

O meio-campista já havia defendido as cores do Utrecht entre 2018 e 2022, disputando, nesse período, 98 partidas da Eredivisie. Nelas, ele esteve envolvido em nove gols, sendo cinco gols marcados e quatro assistências.

Após sua saída de Utrecht, Van Overeem deu continuidade à carreira em Israel. Lá, ele esteve sob contrato com o Maccabi Tel Aviv por três temporadas, antes de o Heerenveen trazê-lo de volta para a Holanda no verão do ano passado, sem custo de transferência.

No clube da Frísia, o experiente meio-campista tornou-se imediatamente um dos jogadores mais importantes da equipe. Os números destacam seu valor: na última temporada da Eredivisie, Van Overeem registrou dez assistências e dois gols, o que o colocou entre os meio-campistas mais produtivos da competição.