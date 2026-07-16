Joris Mathijsen ajuda o Feyenoord, seu antigo clube, a se livrar de um jogador que não faz mais parte dos planos

O Feyenoord vai emprestar Shiloh ’t Zand (23) ao Fortuna Sittard para a próxima temporada da Eredivisie. O clube de Limburgo poderá adquirir definitivamente o meio-campista de Roterdã ao final desta temporada.

No Fortuna Sittard, ’t Zand jogará com a camisa número 22. Ele se junta imediatamente ao elenco do técnico Danny Buijs.

O diretor técnico Joris Mathijsen está satisfeito com a chegada de ’t Zand. “Estamos felizes que Shiloh tenha escolhido o Fortuna. Ele é um jogador talentoso que, com suas qualidades, é uma adição valiosa ao nosso elenco. Com sua chegada, encontramos o reforço que buscávamos para o nosso meio-campo.”

O próprio ’t Zand também está ansioso por seu novo desafio. “Estou orgulhoso de começar a jogar pelo Fortuna Sittard. Este é um belo passo na minha carreira e uma excelente oportunidade para continuar me desenvolvendo.”

“Me sinto em forma, estou extremamente motivado e ansioso para trabalhar duro pela equipe. Espero poder mostrar logo minhas qualidades e ser importante para o clube e para a torcida”, conclui o jogador destro.

O Feyenoord já havia emprestado ’t Zand ao FC Dordrecht, onde ele teve um excelente desempenho, mas um novo empréstimo ao Heracles Almelo foi menos bem-sucedido.

No De Kuip, ’t Zand ainda tem contrato até meados de 2028. Segundo o Transfermarkt, o jogador, que nasceu e cresceu no Feyenoord, está avaliado em 300.000 euros.