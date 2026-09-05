O árbitro Martin van den Kerkhof espera que a partida entre FC Utrecht e Go Ahead Eagles seja concluída “em algum momento no começo da próxima semana”. Ele encerrou definitivamente o duelo entre os dois clubes na noite de sábado, após pouco mais de uma hora, depois que torcedores do Utrecht atiraram várias vezes fogos de artifício e copos no gramado. Naquele momento, o placar estava em 1 a 3 para os visitantes de Deventer.

Depois de o Go Ahead ter feito 0 a 2 e 0 a 3 logo após o intervalo, torcedores do Utrecht atiraram fogos de artifício no gramado. A partida foi paralisada temporariamente e retomada cerca de quinze minutos depois. O Utrecht então fez o 1 a 3, mas aí a situação voltou a sair do controle.

Jogadores do Go Ahead seguraram a bola, para que o Utrecht não pudesse reiniciar o jogo rapidamente. Isso levou a um tumulto e a torcedores do Utrecht que, frustrados, atiraram copos no gramado. A partida foi paralisada novamente. Desta vez em definitivo, como foi informado pouco depois.

“Isso é simplesmente o que realmente não queremos”, disse Van den Kerkhof à ESPN. “Na primeira vez, trata-se da segurança dos jogadores, que possivelmente está em risco. E na segunda vez, jogar copos de forma tão massiva, isso não queremos.”

“Nós deixamos essa decisão de paralisar ou não para o trio local. Tudo isso precisa ser organizado, e a ordem pública do lado de fora precisa estar bem controlada. Por isso demorou um pouco mais.”

“Cabe ao departamento de competições determinar quando vamos continuar jogando. Mas isso sem dúvida será em algum momento no começo da próxima semana. Isso é terrível. Sou um amante do futebol, e isso simplesmente não faz parte. É uma pena que ainda aconteça de vez em quando.”

Joris Kramer

Joris Kramer, capitão do Go Ahead, esteve envolvido no tumulto após o 1 a 3 do Utrecht, pouco antes de o duelo ser encerrado em definitivo. “Eu assumo uma parcela bem pequena da culpa, porque eu mesmo provoco isso”, admite. “Eu queria pegar a bola por um instante, para nos dar tempo de organizar tudo. Mas, claro, eles acabam jogando. Isso é uma pena.”

“É uma pena que isso aconteça, mas nós já sabíamos de antemão que isso provavelmente iria acontecer. Já recebemos algumas informações hoje de manhã no grupo do aplicativo, a partir da nossa segurança, de que isso aconteceria. E então é muito lamentável que isso realmente aconteça. Mas você sabe que essa chance é maior quando está 0 a 3.”