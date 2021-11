Jorginho revela por que não deixou companheiro fazer hat-trick em vitória do Chelsea

O camisa 5 marcou o terceiro dos Blues de pênalti, enquanto Reece James já havia colocado duas bolas na rede

Líder da Premier League, o Chelsea se colocou em uma posição ainda mais confortável ao vencer o Newcastle por 3 a 0, neste sábado (30), fora de casa. Um dos grandes protagonistas do resultado positivo foi Reece James que, por muito pouco, não saiu de campo com um hat-trick em sua conta.

Reece James foi um herói inesperado na vitória do Chelsea em St. James Park. O defensor foi autor dos dois primeiros gols dos Blues e poderia ter a chance de marcar o terceiro em uma cobrança de pênalti. Ao invés disso, porém, Jorginho foi quem pegou a bola e converteu a penalidade para fechar o placar do duelo em 3 a 0.

Antes que o brasileiro naturalizado italiano cobrasse o pênalti, porém, o camisa 24 se aproximou dele para dizer algo e, assim, muito se especulou se ele havia pedido para bater, de forma a fazer um hat-trick inesperado no jogo. No entanto, Jorginho garantiu que não se negou a dar a chance para o companheiro.

“Ele não perguntou. É importante deixar claro que ele não pediu nada. Ele apenas veio para me apoiar", disse ao site oficial do Chelsea. "Ele é incrível com os dois pés e abriu o jogo para nós, o que foi ótimo. [O primeiro de James] foi um belo gol”.

A vitória dos Blues, somada ao empate do Liverpool e à derrota do Manchester City colocou os homens de Thomas Tuchel ainda mais em vantagem na liderança da Premier League, enquanto eles vão em busca do primeiro título nacional em cinco anos. Mesmo assim, Jorginho garante que o time não está deslumbrado com a boa sequência nestas dez primeiras rodadas.

“É bom termos vencido aqui porque precisamos olhar para nós mesmos e não nos concentrar nas outras equipes", disse. “Estamos focados apenas em nós, no que temos que fazer e no que estamos fazendo, porque se continuarmos trabalhando assim, continuarmos pressionando e colocando o grupo em primeiro lugar, poderemos ter os resultados que queremos. Então veremos no final da temporada o que pode acontecer.

Agora, antes do próximo compromisso pelo Campeonato Inglês, no sábado (6), contra o Burnley, em Stamford Bridge, os Blues enfrentam o Malmo, pela Liga dos Campeões, nesta terça (2), às 14h45 (de Brasília).