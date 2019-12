Jorginho revela o “segredo” da vitória do Chelsea sobre o Arsenal

O meio-campista saiu do banco de reservas e decidiu na vitória de virada, e nos últimos minutos, no clássico londrino

O abriu 1 a 0 sobre o logo aos 13 minutos, com gol de Aubameyang, e controlou o jogo durante o primeiro tempo, apesar da menor posse de bola.

Ainda no primeiro tempo, o técnico Frank Lampard sacou o ala-esquerdo Emerson Palmieri e colocou o ítalo-brasileiro Jorginho, dando mais qualidade e visão de jogo para aproveitar o tempo de bola nos pés. Deu certo: o time melhorou e começou a chegar mais perto da área adversária, ainda que o camisa 5 tenha corrido risco de receber um segundo cartão amarelo quando o placar ainda estava em 1 a 0.

A change of personnel and with it, a change of shape for the Blues.



Azpi moves to left-back, Tomori to right-back and Jorginho becomes the third man in midfield.



🔴 1-0 🔵 [34'] #ARSCHE pic.twitter.com/NvQnGDebzU