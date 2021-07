Jorginho e muito mais: os brasileiros que já defenderam a seleção italiana

Ao todo, 16 brasileiros já vestiram a camisa da Itália ao longo dos anos; tem até campeão de Copa do Mundo no meio

A seleção italiana que está disputando a Eurocopa 2020 conta com três brasileiros convocados - e os três já entraram em campo. Mas Jorginho, Emerson Palmieri e Rafael Tolói não são os primeiros jogadores a optarem pela camisa da Azzurra ao invés da amarelinha - ao todo já são 16 naturalizados.

A Itália é berço de grandes jogadores que atuaram no futebol mundial. Giuseppe Meazza, Roberto Baggio, Giorgio Chiellini são apenas alguns dos craques italianos que marcaram seus nomes na história do esporte. No entanto, em vários momentos, a seleção italiana teve uma "forcinha” dos brasileiros.

A equipe sensação da Euro 2020 tem Jorginho, Emerson Palmieri e Rafael Tolói , a equipe campeã da Copa do Mundo de 1934 teve um braislieiro e outras campanhas de destaque também tiveram jogadores nascidos no Brasil.

Falando em campeão do mundo em 1934, Anfilogino Guarisi - conhecido como Filó no Brasil e Guarisi na Itália -, grande nome da história do Corinthians, foi o primeiro brasileiro da história a levantar a taça do Copa do Mundo. Mas fez isso pela Itália. Filho de italiana, ele jogou apenas um jogo na campanha do título, mas, merecidamente, é considerado campeão.

Tendo feito sua estreia com a Azzurra em 1932, Filó é um dos brasileiros pioneiros na seleção italiana, que teve diversos jogadores durante os anos de 1930 e depois nos anos 2010 voltou a ter grande quantidade. Nos anos 1950 e 1960, porém, outros brasileiros também apareceram com a camisa italiana.

A Goal listou todos os brasileiros que atuaram na seleção italiana; veja:

Jogador (ano que estreou pela Itália):