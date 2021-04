Jorginho diz que Lampard "não estava pronto" para comandar Chelsea

O meio-campista elogiou a história do ídolo, mas deixou claro que acreditava que o ex-jogador precisava de mais rodagem para assumir o cargo no clube

Poucos jogadores hoje em dia tem coragem de assumirem certas posições mais polêmicas. Um deles é o meio-campista Jorginho, que se notabilizou por falar o que pensa em situações que outros atletas tomariam posturar menos abertas. E agora, o ítalo-brasileiro deixou claro: não acreditava que Frank Lampard estava pronto para assumir o comando do Chelsea.

Após se aposentar do futebol em 2016, o ídolo ficou apenas um ano no Derby County, entre 2018 e 2019, antes de assumir o comando dos Blues. Até começou bem, com uma campanha interessante em 2019-20, mas viu a situação desandar na temporada seguinte e o time decolar, agora, com Thomas Tuchel.

Durante sua estadia na nova função em Stamford Bridge, Lampard comandou o time em 84 ocasiões, com 44 vitórias, 17 empates e 23 derrotas. Mas Jorginho foi muito sincero e afirmou o que pensava sobre o trabalho do ex-meio-campista nos últimos dois anos em entrevista concedida a ESPN Brasil.

"Olha, eu vou ser bem sincero com vocês sobre o Lampard. Acredito que por ele ser uma lenda do clube, acredito que ele pulou algumas etapas que você precisa fazer de aprendizado para chegar a uma grande equipe." comentou o ítalo-brasileiro, questionado pela equipe do Resenha ESPN, em programa que vai ao ar nesta sexta-feira (23), às 22h (de Brasília). "Ele chegou ao clube onde ele é uma lenda, sem ter experiência com outras equipes."

"Acho que chegou cedo demais, pulou algumas etapas e não estava pronto para um trabalho com esse nível, honestamente", concluiu Jorginho.

Após a saída de Lampard, o time do Chelsea conseguiu adquirir uma consistência um pouco maior, melhorou o nível de suas atuações e bateu Atlético de Madrid e Porto para se classificar para as semifinais da Liga dos Campeões da Uefa, onde enfrentará o todo-poderoso Real Madrid de Zinedine Zidane.

Antes disso, porém, os Blues viajam para enfrentar o West Ham neste sábado (24), às 13h30 (de Brasília), em duelo decisivo pela Premier League, valendo uma vaga na próxima edição da Champions.