Jorginho celebra nova era no Chelsea: “Sarri era meu treinador, não amigo”

Após quatro temporadas, o ítalo-brasileiro não irá trabalhar com Maurizio Sarri e elogiou o início de trabalho de Lampard

A imagem de Jorginho ficou muito atrelada ao técnico Maurizio Sarri. Afinal de contas, nas últimas quatro temporadas o meio-campista, brasileiro de nascimento mas que defende a seleção italiana, foi uma das peças-chave do trabalho do treinador tanto pelo quanto no .

A sua própria chegada ao clube inglês, na temporada passada, foi um pedido do técnico italiano, que depois de um ano turbulento acabou deixando Londres para acertar com a . Jorginho segue no Chelsea, e agora terá uma nova experiência sob o comando do técnico Frank Lampard.

“Eu fiquei aqui e quero trabalhar pelo Chelsea. Eu tenho contrato de quatro anos. Estou muito feliz em Londres e por estar no Chelsea. Espero ficar aqui por um bom tempo”, disse o jogador, que garantiu não ter construído nenhum laço de amizade com Sarri.

“Ele era o meu treinador, não meu amigo”, disse. “Nós trabalhamos juntos durante quatro anos, mas agora é um outro momento e uma nova página. Uma outra época em minha vida. Eu olho para frente agora”.

No Chelsea, Lampard vem escalando uma dupla de volantes, desenho tático diferente ao utilizado pelo seu antecessor – que optava por colocar apenas Jorginho à frente da zaga. E o ítalo-brasileiro acredita que pode dar um toque ainda mais criativo às jogadas, apesar da novidade.

“É uma coisa nova para mim, mas estou gostando, tenho mais espaço para criar (...) Eu fico mais livre, então posso fazer várias coisas, usando minha criatividade, então estou gostando (...) Eu estarei ali para controlar e organizar o time. Vou seguir pelo meio, e meus companheiros de time poderão atacar”.

“Acho que podemos conquistar muita coisa boa”, finalizou.