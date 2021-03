Jorginho admite vontade de voltar ao Napoli: "Londres é tão fria, nem sabem o que é o Sol aqui"

Meio-campista italiano, nascido no Brasil, ganhou notoriedade na Europa ao defender o Napoli de Maurizio Sarri e atualmente defende o Chelsea

O meio-campista ítalo-brasileiro Jorginho não fez questão de esconder que sente falta de morar na cidade de Nápoles e seu agente, Jorge Santos, deixou claro que está aberto a receber uma proposta do Napoli e retornar ao San Paolo.

O jogador nascido em Santa Catarina fez grande parte de sua carreira profissional na Itália, e defendeu o Hellas Verona e o Sambonifacese antes de chegar ao Napoli. Foram quatro anos no time do sul da Itália. Por lá foram 160 jogos disputados, com seis gols marcados e 14 assistências.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Em entrevista ao Canale21, foi perguntado a Jorginho o que a cidade de Nápoles significava para ele. A resposta foi objetiva e explicitou o incômodo do jogador do Chelsea com o clima londrino.

"Não há palavras para descrever o quanto eu sinto falta de Nápoles. Quem não sentiria saudades? Londres é tão fria, as pessoas nem sabem o que é o Sol aqui", declarou o atleta.

Jorginho desembarcou na capital da Inglaterra em 2018, quando o Chelsea desembolsou cerca de 57 milhões de euros pelo meia.

De lá para cá foram 126 jogos disputados, com 16 gols marcados e três assistências. Seu atual contrato no Stamford Bridge expira em 2023.

Jorge Santos, empresário do jogador, deixou as portas abertas para uma investida do Napoli para recontratar o jogador.

"Se o Napoli fizer uma oferta, nós vamos avaliá-la. Ele teve um ótimo período em Nápoles e fez muitos amigos lá", declarou o agente à Radio Marte.