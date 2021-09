Jorginho admite incômodo por ter sido chamado de filho de Sarri: me deixou muito irritado

O jogador disse que foi alimentado por seus críticos, que acusaram ele de estar no Chelsea devido ao seu relacionamento com o treinador

O meio-campista do Chelsea, Jorginho, que recentemente conquistou o prêmio de Melhor Jogador do Ano da Uefa, revolou em uma entrevista que algumas das críticas que recebeu no início de sua carreira no Chelsea era ser chamado de "filho de Sarri", e ainda, disse que isso deixava ele "muito irritado".

Maurizio Sarri trouxe Jorginho com ele do Napoli logo depois que ele foi contratado como técnico do Chelsea. O treinador esperava que o brasileiro naturalizado italiano pudesse comandar seu meio-campo em Londres, como fez no time italiano.

Depois de seus primeiros jogos em Londres, Jorginho teve que lidar com boatos de que ele só estava na escalação por causa do relacionamento com o seu treinador.

"O meu começo no Chelsea me fez sentir ainda mais saudades (do Napoli)", escreveu Jorginho no The Players' Tribune. "Todos nos lembramos do que as pessoas diziam, né? Que eu era muito lento, que eu era muito fraco, que eu era filho do Sarri. Cara, isso me deixou muito irritado."

"Mas ouça, eles me subestimaram. Veja, tive um início turbulento em todos os clubes em que estive. Todos os clubes. É incrível. Quando vim para Verona, ninguém me queria. Eles me mandaram emprestado ao quarta divisão. Ninguém me queria lá também."

Mas eu continuei trabalhando e ganhei o respeito. Na minha volta ao Verona, subimos para a Série A. Passei por um ano difícil no Napoli, então veio o Sarri e mudou tudo", disseo o jogador. E no Chelsea? Ah, só usei as críticas como combustível. Eu pensava: Essas pessoas vão ficar constrangidas com o que estão falando agora."

"E agora estou sentado aqui com um título da Champions League e outro da Europa League. Então, para todos os críticos eu gostaria de dizer apenas uma coisa. Obrigado. De verdade, obrigado", completou Jorginho.

(Foto: Getty Images)

Reviravolta de Jorginho no Chelsea

Embora Sarri tenha durado apenas uma temporada no Chelsea, Jorginho está agora entrando em sua quarta época com o Blues, tendo desfrutado de um excelente ano de 2021 até agora.

O jogador de 29 anos, ajudou o Chelsea a vencer a Champions League em maio, ao derrotar o Manchester City na final. Menos de dois meses depois, ele ajudou a Itália a ganhar a Euro 2020, quando a seleção italiana derrotou a Inglaterra na final.

Depois de suas duas grandes conquistas, Jorginho foi eleito o Jogador do Ano da Uefa, ainda na semana passada. Agora, ele espera desempenhar mais uma boa temporada na Inglaterra e quem sabe brigar pela disputa da Bola de Ouro.