Jorge Wilstermann x São Paulo: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa Sul-Americana 2022

Na Bolívia, Jorge Wilstermann e São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira (28), às 19h15 (de Brasília), pela terceira rodada do grupo D da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo da Conmebol TV, na TV fechada.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Jorge Wilstermann x São Paulo DATA Quinta-feira, 28 de abril de 2022 LOCAL Estádio Félix Capriles, Cochabamba - BOL HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A Conmebol TV, na TV fechada, vai transmitir o jogo desta quinta-feira, no estádio Félix Capriles.

MAIS INFORMAÇÕES

Na lanterna do grupo com apenas 1 ponto marcado, o Jorge Wilstermann entra em campo precisando vencer para continuar lutando pela vaga à próxima fase.

Do outro lado, o São Paulo é o líder, com 6 pontos, e vai em busca do triunfo para encaminhar a sua classificação às oitavas.

No histórico de confrontos diretos, as equipes se enfrentaram duas vezes, com dois triunfos do Tricolor.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

JORGE WILSTERMANN

JOGO CAMPEONATO DATA Jorge Wilstermann 1 x 1 Universitario de Vinto Boliviano 22 de abril de 2022 Blooming 3 x 3 Jorge Wilstermann Boliviano 19 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Independiente Petrolero x Jorge Wilstermann Boliviano 30 de abril de 2022 16h (de Brasília) Ayacucho x Jorge Wilstermann Copa Sul-Americana 5 de maio de 2022 21h30 (de Brasília)

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA RB Bragantino 1 x 1 São Paulo Brasileirão 23 de abril de 2022 Juventude 2 x 2 São Paulo Copa do Brasil 20 de abril de 2022

Próximas partidas