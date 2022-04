Jorge Wilstermann x São Paulo: escalação, desfalques e mais do jogo da Copa Sul-Americana 2022

O São Paulo visita o Jorge Wilstermann em Cochabamba nesta quinta-feira (28), às 19h15 (de Brasília), pela terceira rodada do grupo D da Copa Sul-Americana.

Na lanterna do grupo com apenas 1 ponto marcado, o time boliviano entra em campo precisando vencer para continuar lutando pela vaga à próxima fase. Do outro lado, o Tricolor é o líder, com 6 pontos, e vai em busca do triunfo para encaminhar a sua classificação às oitavas.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Jorge Wilstermann não terá Cárdenas nesta quinta-feira, já que o goleiro está suspenso.

O time boliviano vive momento de tensão, já que passa por uma crise econômica.

Do outro lado, o São Paulo tem praticamente todo o elenco à disposição para o duelo na Bolívia.

O artilheiro Calleri, preservado, é a única ausência da equipe.

Possível escalação do Jorge Wilstermann: Bruno Poveda, Maximiliano Ortiz, Santiago Echeverría, Ronny Montero e Robson Dos Santos; Cristhian Machado, José Vargas, Moisés Villarroel e Serginho; Chávez e Osorio.

Possível escalação do São Paulo: Tiago Volpi, Igor Vinicius, Arboleda, Miranda e Reinaldo; Luan, Pablo Maia, Patrick e Alisson; Rigoni (Eder) e Luciano.

DESFALQUES

JORGE WILSTERMANN:

Cárdenas: suspenso.

SÃO PAULO:

Calleri: preservado.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Jorge Wilstermann e São Paulo será transmitido ao vivo pela Conmebol TV, na TV fechada, nesta quinta-feira.