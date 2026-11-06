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Cristiano Ronaldo anunciou oficialmente sua aposentadoria da seleção portuguesa em um vídeo emocionante, encerrando uma era histórica. O atacante de 41 anos deixa a equipe após um duro desentendimento com o técnico Jorge Jesus sobre seu tempo de jogo durante a Data Fifa de setembro.

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Um fim amargo para uma carreira icônica

Ronaldo confirmou sua aposentadoria da seleção em um vídeo publicado nas redes sociais. Sua última partida por Portugal foi a vitória por 1 a 0 sobre o País de Gales pela Liga das Nações, em setembro.

A situação se deteriorou rapidamente no jogo seguinte, contra a Noruega. O atacante ficou no banco e não entrou em campo, o que provocou um sério confronto com o técnico Jesus.

O jogador de 41 anos alegou que Jesus descumpriu uma promessa de lhe dar pelo menos 30 minutos em campo, apesar de ter pedido que ele se aquecesse. A disputa se agravou quando o técnico descumpriu um suposto acordo de explicar publicamente por que não o colocou em campo, insistindo que a escolha da equipe era responsabilidade exclusivamente sua. Isso levou o atacante a se recusar a treinar e a deixar a delegação antes do confronto com a Dinamarca.

Jesus presta homenagem a um ícone mundial

Apesar da saída conturbada, o técnico de Portugal elogiou o ídolo e garantiu que não há ressentimentos. “Cris é um ícone mundial, para Portugal e para a seleção”, disse Jesus.

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“Ele deu muito à seleção ao longo dos anos. É um exemplo para os jovens portugueses, e a maioria de seus fãs é jovem. Tive a oportunidade de passar um ano com ele no Al Nassr. Ele sempre será um ícone da seleção e da nossa história. Mandei colocar uma foto grande dele no auditório. A decisão é dele.”

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Jesus revelou que tentou evitar esse desfecho e acrescentou: “Já tínhamos conversado sobre isso antes da primeira convocação. Pedi que ele continuasse comigo porque precisava dele ao meu lado, mas tenho de aceitar sua decisão. Ele sempre estará no coração dos portugueses e fará parte da seleção. Isso não vai mudar. Ele sempre será um ícone do futebol português.”

Dúvidas sobre seu futuro já vinham crescendo

As especulações sobre por quanto tempo o atacante seguiria na seleção circulavam desde a eliminação de Portugal na Copa do Mundo, no verão. Na ocasião, Jesus conseguiu convencer o veterano a adiar a aposentadoria.

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O técnico já havia manifestado publicamente seu apoio ao direito do jogador de decidir por si mesmo. No mês passado, Jesus declarou: “Cristiano deve encerrar sua passagem pela seleção da maneira que quiser. É ele quem vai decidir como quer que isso aconteça. Na minha primeira convocação, eu disse: ‘Preciso de você, preciso que esteja perto de mim, jogando ou não, preciso de você’. E agora digo a mesma coisa.”

Agora, uma das maiores carreiras por uma seleção chega ao fim sob a sombra da controvérsia. O atacante se despede com números impressionantes: 146 gols em 234 partidas, além dos títulos da Eurocopa e da Liga das Nações.

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A vida sem seu capitão lendário

Portugal terá de se adaptar rapidamente a uma nova era ao retomar sua campanha na Liga das Nações ainda neste mês, com jogos contra Dinamarca e País de Gales sem o maior artilheiro de sua história.

Enquanto isso, Ronaldo vai se concentrar inteiramente em seus compromissos pelo clube. No entanto, ele não viajou com o Al-Nassr ao Uzbequistão para a partida pela Liga dos Campeões da AFC devido a preocupações com a segurança.