Jorge Jesus revela "não" a ofertas da China e diz que fica no Flamengo até maio "quase com certeza"

Em entrevista a canal português, o treinador também afirmou que 'nem tudo é dinheiro' como razão para permanecer no Rubro-Negro

O "Mister" fica! Em entrevista ao canal CMTV, Jorge Jesus tranquilizou a torcida do e garantiu que permanecerá no clube pelo menos até maio, quando a temporada europeia se encerra.

Não é segredo pra ninguém que o português tem vontade de voltar para a Europa, no caso de uma proposta de um dos gigantes do continente. Ainda que Jesus tenha deixado a permanência depois de maio em xeque, o treinador já declarou publicamente que só deixaria o Flamengo por cinco equipes.

"Escolho as coisas em função daquilo que o meu coração indica. Não sei se vou continuar no Flamengo depois de maio. Até maio vou continuar, isso tenho certeza quase absoluta...só se aparecer um , aí não podemos fazer nada" afirmou Jesus.

Além disso, Jesus também falou sobre algumas propostas chinesas que apareceram no meio do ano, aparentemente muito vantajosas; Financeiramente falando, é claro.

Ainda segundo Jesus: "Há coisas mais importantes do que o dinheiro. Fui convidado por dois clubes chineses [antes da final da Libertadores], que me pagariam aquilo que nenhum treinador no mundo ganha. Nenhum treinador. Respondi: não vou discutir nada antes da final do Mundial."

Se isso é verdade ou é uma tática de negociação, não sabemos. O que podemos afirmar é que a saída de Jorge Jesus seria um forte baque ao Flamengo. No entanto, até maio, o Mister irá continuar lecionando.