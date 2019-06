Jorge Jesus pronto para o Flamengo: 'Não sei viver sem o objetivo de ganhar tudo'

Treinador português chega ao Rio de Janeiro neste sábado pela manhã para assinar contrato com o Flamengo

A caminho do Rio de Janeiro, onde chega para assinar contrato pelo , Jorge Jesus concedeu uma rápida entrevista na noite desta sexta-feira no aeroporto de Lisboa. Recebido com festa por alguns membros do "Consulado do Flamengo em Lisboa", o treinador português mais uma vez falou da motivação para trabalhar no futebol brasileiro.

"Os objetivos meus e do Flamengo são exatamente os mesmos. Também foi assim no Al Hilal, onde fui para ganhar tudo. Não sei viver ou escolher um clube que não tenha os mesmos objetivos que eu tenho. Ir para o maior clube do é para ganhar tudo, não há outro caminho. Todos grandes clubes são exigentes, e ganhar apenas não basta", declarou.

"O nível de equilíbrio no Brasil é enorme, o nível é muito alto. Vou levar conhecimento e aprender também. O Brasil tem bons treinadores, é o país do futebol. Se já penso numa renovação de contrato? No futebol você não sabe o dia de amanhã, é preciso viver semana a semana. O meu trabalho vai ditar o futuro", completou o ex-comandante de e .

JJ tem a estreia marcada para o dia 13 de julho, contra o , no Maracanã, pelo Brasileirão. Antes, acompanha in loco os confrontos com e , no domingo e na quinta-feira, respectivamente.

"Estou muito motivado. Já imaginei [o Maracanã lotado]. Aliás, já vi o Maracanã cheio algumas vezes. Os torcedores do Flamengo têm uma paixão muito grande", elogiou.

Mais artigos abaixo

Ainda sem falar em nomes de eventuais reforços, o novo treinador rubro-negro fez questão de exaltar que conhece bem o grupo que vai passar a comandar logo depois da pausa da .

"No Brasil é preciso ter um time forte sempre. O Flamengo tem um elenco forte, feito para buscar os objetivos traçados, e está na briga por esses objetivos [Brasileirão, e Libertadores]. Conheço bem todos os jogadores", ressaltou, sem dar detalhes sobre possíveis nomes indicados, como o zagueiro Jardel e o atacante Jonas, ambos velhos conhecidos do Benfica.

"O meu primeiro objetivo é chegar ao Rio e conversar com o presidente, assinar contrato e, a partir daí, trabalhar em cima do futuro do Flamengo. Mas são dois grandes jogadores, jogam num grande clube de , o Benfica. Têm nível para jogar em qualquer equipe do mundo", finalizou.