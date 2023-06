Jorge Jesus na espera pela seleção brasileira, mas não por muito tempo

Com oferta da Arábia Saudita em mãos, treinador quer definir o futuro até o final do mês

O técnico Jorge Jesus vive a expectativa por um aceno da CBF para ocupar o cargo de treinador da seleção brasileira deixado por Tite após a Copa do Mundo do Qatar. Com uma proposta milionária da Arábia Saudita, o português tenta “empurrar” a decisão até o final de junho.

Ao desembarcar em Portugal após conquistar o título da Copa da Turquia com o Fenerbahçe, o treinador foi questionado pela imprensa local sobre os próximos passos e deixou claro, mais uma vez, que vai esperar pelo seu sonho. Ele também deixou claro que a expectativa é ter uma luz sobre o futuro até o final deste mês de junho.

Jorge Jesus tem em mãos uma oferta de 10 milhões de euros por temporada para comandar a seleção da Arábia Saudita. O treinador está inclinado a aceitar caso não receba um contato da CBF. Segundo, ele o desejo, neste momento, é participar de uma Copa do Mundo.

Enquanto Jorge Jesus espera um contato da CBF, Ednaldo Rodrigues, presidente da entidade, esgota todas as fichas por Carlo Ancelotti. Segundo soube a GOAL, a expectativa é ter uma posição até 18 de junho, quando a seleção brasileira deixa a Espanha rumo à Portugal.

Ednaldo Rodrigues tenta uma reunião frente a frente com Carlo Ancelotti, mas já admite que talvez não seja possível. Ainda assim, o mandatário acredita que haverá um encontro com o estafe do treinador para um posicionamento de forma oficial.

Conforme trouxe a GOAL, a CBF não descarta esperar Ancelotti até junho de 2024 se assim for o desejo do treinador. Mas há uma série de situações que precisam ser debatidas e ajustadas caso isso venha a acontecer.

Internamente, Jorge Jesus conta com bom lobby na CBF. Ex-jogadores como Julio César e Rivaldo são os principais entusiastas do treinador português na Canarinho. O treinador, inclusive, deve ir ao jogo do Brasil diante de Senegal, que acontecerá no dia 20 de junho, em Lisboa.