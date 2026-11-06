Jorge Jesus fala sobre a saída repentina de Ronaldo da seleção de Portugal: "Não me interessa"

Jorge Jesus falou longamente na tarde de sexta-feira sobre a saída de Cristiano Ronaldo da seleção de Portugal. O técnico não se culpa pelo ocorrido.

Na tarde de quinta-feira, Ronaldo anunciou de surpresa, por meio de um vídeo, que não jogaria mais pela seleção portuguesa, embora estivesse na lista de possíveis convocados.

Na última janela de transferências, houve um desentendimento entre Jesus e Ronaldo. A princípio, o atacante não jogaria contra a Noruega, mas foi chamado para se aquecer. Como acabou não entrando em campo, a situação irritou o cinco vezes vencedor da Bola de Ouro.

Ronaldo pegou seu jato particular e decidiu deixar imediatamente a concentração de Portugal. Ele recebeu uma multa de 255 euros por isso e parecia estar novamente disponível para os próximos jogos da Liga das Nações.

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Na manhã de quinta-feira, porém, veio a notícia inesperada de que Ronaldo nunca mais jogaria por Portugal. A notícia também surpreendeu Jesus. "Soube quando todos nós soubemos. Fui informado justamente ontem, como vocês, depois do vídeo que ele fez... Até aquele momento, eu não sabia de nada. Ele jogava, marcava gols e era um dos jogadores que estavam na minha lista de convocados."

Jesus não se culpa. "Não me sinto culpado de forma alguma pela saída dele. Talvez eu tenha acelerado as coisas, mas a culpa não é minha. Ele já tinha em mente que isso aconteceria, fosse nesta convocação ou em uma posterior. Respeito a decisão dele. Construí uma forte amizade com ele neste um ano e meio."

"Eu não mudaria nada. Nada. Porque tomei uma decisão como técnico, pensando na minha equipe, a seleção portuguesa. Tenho consciência de que não fiz nada para que isso acontecesse."

"O que aconteceu no passado não me interessa. É claro que eu achava que ele voltaria. É claro que eu achava que iria convocá-lo, que conversaria com ele, mas preciso respeitá-lo. Ele decidiu que era hora de deixar a seleção. Mais cedo ou mais tarde, isso teria de acontecer. Ele achou que este era o melhor momento para parar, e isso deve ser respeitado", concluiu.