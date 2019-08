Jorge Jesus exalta torcida do Flamengo e destaca: “mais um passo para a final”

Português não escondeu a felicidade após a classificação para a semifinal da Libertadores, mas observou: “é passo a passo”.

Jorge Jesus está em lua de mel com o e com o futebol brasileiro. Após o empate por 1 a 1 com o , que devolveu, após 35 anos, o a uma semifinal de Libertadores, o português teceu grandes elogios aos torcedores e disse que a noite será para comemorações. Entretanto, garantiu que não há nada ganho ainda, e que o pensamento é passo a passo para chegar a finalíssima.

"Estou na maior torcida do mundo. Pode ver caso algum clube tenha tantos torcedores, tanta paixão. A sensação é boa, é um dos grandes sonhos do clube, da torcida, e demos um passo, nada mais que isso”, disse o técnico.

"É importante para qualquer time passar para as finais, seja de Libertadores, Champions... Também é nosso objetivo, trabalhamos para isso. Mas não ganhamos nada, só passamos em uma eliminatória. Temos objetivo que é chegar à final..."

"Passo a passo, faltam dois jogos. Continuamos serenos, conscientes das dificuldades, humildes. E desfrutar um pouco dessa passagem com a torcida. A partir do momento que cheguei, essa eliminatória foi mais um passo que demos para estar na final. Nada mais que isso, finalizou.

O Flamengo vai enfrentar o na semifinal da Libertadores, que começa a ser disputada na semana do dia 1º de outubro, em datas e horários a definir: a primeira partida acontece na Arena do Grêmio, e a volta, no Maracanã.