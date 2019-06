Jorge Jesus é recebido por torcedores no Rio e diz que objetivo é 'ganhar, ganhar e ganhar'

Novo treinador do Flamengo irá acompanhar os jogos da equipe contra o Fluminense e o CSA nesta semana

Novo técnico do , o técnico português Jorge Jesus chegou na manhã deste sábado ao Rio de Janeiro e foi recebido por um grupo de torcedores e pelo vice-presidente de futebol do clube Marcos Braz.

O treinador disse á imprensa que treinar o Flamengo é como treinar ou já que "as exigências são iguais: ganhar, ganhar e ganhar".

"Tenho consciência que vim para um país que adora futebol, para um dos maiores clubes do , se não o maior", disse Jesus. "Durante minha infância ouvi falar muito do Flamengo".

O treinador deve ir para o Ninho do Urubu nesta manhã de sábado para assinar o contrato com o clube. Ele irá acompanhar os jogos contra o Fluminense e o CSA nesta semana e depois irá voltar para , ele começa a treinar o time no dia 20 de junho, após a folga de uma semana que os jogadores terão durante a pausa da .