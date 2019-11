Jorge Jesus e o técnico estrangeiro: o intercâmbio é o grande campeão

Brasil já se beneficiou e foi beneficiado pela troca de ideias sem fronteiras no futebol

Jorge Jesus fez, após a vitória por 1 a 0 do sobre o , pela 33ª rodada do Brasileirão, um desabafo importante sobre a forma como vem sendo tratado especialmente por outros técnicos brasileiros.

“Não vim tirar o trabalho de ninguém, não vim ensinar ninguém. Também queria lembrar para os meus colegas que em já trabalhou um brasileiro, chama-se Scolari. Um grande treinador. Foi acarinhado por todos os treinadores portugueses”, afirmou após a vitória que o deixou a detalhes de ser campeão brasileiro.

'NÃO VIM TIRAR O TRABALHO DE NINGUÉM (...) Treinadores brasileiros já trabalharam em Portugal e nunca foi essa AGRESSIVIDADE VERBAL como fazem comigo (...) Não entendo essas mentes fechadas, que olhem pra mim como colega de profissão.', Jorge Jesus. O que achou do desabafo? pic.twitter.com/5CruVBstcM — Esporte Interativo (@Esp_Interativo) November 18, 2019

“Além dele teve Lazaroni, Abel Braga, Carlos Alberto, René Simões, Paulo Autuori. E nós, treinadores portugueses, quando eles estiveram lá, tentávamos aprender e tirar alguma coisa positiva e nunca foi essa agressividade verbal que os treinadores brasileiros têm sobre mim. Não entendo essas mentes fechadas. Espero que olhem para mim como colega de profissão”.

Intercâmbio ajudou a ser campeão do mundo

A crítica do técnico rubro-negro foi cirúrgica e o ponto em que JJ falou sobre a mente aberta para o aprendizado tem importância fundamental. Afinal de contas, não foi só agora que o Brasil recebeu técnicos estrangeiros – e alguns deles contribuíram de forma decisiva para a maneira que consagrou mundialmente a nossa forma de jogar.

No final da década de 30, o Flamengo protagonizou situação ligeiramente parecida ao que acontece atualmente: contratou o húngaro Dori Kürschner e irritou profundamente o brasileiro Flávio Costa – que ocupava a área técnica.

Kürschner, que por aqui seria erradamente chamado de Kruschner, é tido como o treinador que sedimentou de vez as bases do sistema “WM” por nossas bandas – embora técnicos como o próprio Costa chamassem para si esta glória.

Na década de 50, Béla Guttmann, também húngaro, era treinador do mítico Honvéd e em meio a uma turnê que o time fez enquanto fugia dos problemas políticos que assolavam o país, decidiu ficar pelo Brasil.

Guttmann foi campeão no São Paulo e evoluiu de vez o “WM” para o 4-2-4 que encontrou na seleção brasileira campeã de 1958 o seu manequim perfeito. Vicente Feola foi o primeiro técnico campeão mundial com o Brasil. Feola foi auxiliar do húngaro no .

Daqui para o mundo

O futebol mostrado pela seleção campeã mundial na encantou o mundo e consagrou de vez o 4-2-4. Na , a obsessão passou a ser formar um meio-campista tão completo quanto Didi e um ponta tão único quanto Garrincha. Eles não demoraram para ver que era algo impossível.

Ao redor de boa parte da Europa, contudo, o interesse em profissionais brasileiros aumentou consideravelmente. Paulo Amaral, preparador físico do e da seleção, foi contratado para treinar a Juventus e foi vice-campeão italiano em 1962-63. É, até hoje, o único brasileiro a ter comandado a Velha Senhora.

Otto Glória led Portugal to 3rd place in 1966 World Cup - "We do not like defence. Attack is our best defence." pic.twitter.com/39iSQHJ7ka — A Football Archive* (@FootballArchive) May 30, 2019

O brasileiro Otto Glória já estava em Portugal na primeira metade dos anos 50, depois de passagens por e América. Lá, treinou os maiores times e, em 1966, levou a seleção lusa à sua melhor campanha em Copas do Mundo até hoje: ficou na terceira posição. Depois ainda teve passagem pelo .

O ciclo do querer aprender

Na década de 70, treinadores brasileiros desbravaram o futebol árabe e outros cantos da Ásia. O espaço na Europa, apesar das citações feitas por Jorge Jesus em sua entrevista coletiva, foi diminuindo ao longo dos anos e a impressão foi de que o jogo visto aqui no Brasil poderia ter evoluído mais – apesar da diferença maior em relação aos europeus, especialmente econômica, a partir dos anos 90.

Jorge Jesus pode até não ter vindo para ensinar, como fez questão de dizer, e de fato tem o melhor elenco do Brasil. Mas é inegável que o seu Flamengo joga em outro ritmo na comparação com os demais.

Hoje o sarrafo aumentou e quem não quiser ficar atrás precisa se movimentar para acompanhar. Como? Abrir a cabeça para buscar cada vez mais aprendizado é um dos principais elementos.

O futebol mudou e muda com rapidez incrível. Fechar as fronteiras por medo ou proteção só contribui para a manutenção da mediocridade. O Brasil já se beneficiou e também contribuiu com intercâmbio de ideias que cerca o mundo da bola.