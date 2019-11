Jorge Jesus é o segundo técnico europeu campeão da Libertadores

Jorge Jesus obviamente fez história pelo , ao conduzir o clube mais popular do ao título da Libertadores em 2019.

Mas o português também escreveu sua história de outra forma: tornou-se o segundo treinador europeu a ser campeão do principal torneio continental do Brasil.

O primeiro europeu a ser campeão da Libertadores foi Mirko Jozic, que em 1991 levou o Colo Colo, do , ao topo do continente. Jozic é croata e tem atualmente 79 anos.

