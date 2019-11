Jorge Jesus diz que Flamengo “é maior do mundo” e faz comparação com Real Madrid

O treinador português também revelou que ser finalista da Libertadores havia sido uma previsão sua e confirmou o time titular

Em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira (22), véspera da final da Libertadores contra o , Jorge Jesus reforçou a sua relação de amor com o .

Ao responder uma das perguntas, o técnico português afirmou que o Flamengo é o “maior clube do mundo” embora não seja o “maior clube do mundo”. Ficou difícil de entender? Calma que o próprio Mister deixou tudo bem explicadinho.

“Não tenho dúvidas. O Flamengo é o maior clube do mundo. Não desportivamente, que é o . Mas a sua dimensão, levando em conta os adeptos, é o maior clube do mundo”, disse.

Sem querer falar sobre a sua permanência para 2020, JJ também revelou que ser finalista da Libertadores havia sido uma previsão sua antes de aceitar a oferta do .

“No dia em que decidi treinar o Fla, falei para minha comissão preparar as malas que seríamos finalistas da Libertadores. Viemos com essa ideia. Chegamos à final contra um rival muito forte, com mais experiência. Mas isso não nos assusta. Sabemos o nosso valor”.

Time titular confirmado!

E não foi só Marcelo Gallardo, técnico do River Plate, quem confirmou a escalação do time. Embora mais comedido, Jorge Jesus também listou o seu provável onze inicial.

“Amanhã, se não acontecer nada, será a mesma equipe que vêm sempre jogando: Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Filipe Luis, Arão, Gérson, Bruno Henrique, Arrascaeta e Gabigol".