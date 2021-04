Jorge Jesus defende Everton e compara com o Brasil: "somos muito mais evoluídos taticamente"

Técnico admitiu dificuldades do atacante brasileiro neste início de trabalho no Benfica, mas confia na evolução

Os primeiros passos de Everton Cebolinha no Benfica não estão sendo tão positivos. Contratado com status de grande reforço, ele está longe do bom desempenho que teve no Grêmio até sua saída, no ano passado. No entanto, o brasileiro conta com o apoio de Jorge Jesus, que rasgou elogios ao atacante e explicou os motivos, a seu ver, de ele ter encontrado dificuldades.

"Eu acredito no Everton tanto hoje como no dia que pedi a sua contratação. O nosso futebol, em termos táticos, é mais detalhista do que no Brasil, somos muito mais evoluídos taticamente. Os treinadores portugueses são melhores taticamente e, por isso, temos uma forma melhor de controlar o adversário. Lá é o talento do jogador que resolve. Por isso é que ele, Pedrinho e qualquer atacante brasileiro tem dificuldade na Europa, pois as equipes são mais fortes defensivamente, o que dificulta ações individuais".

O Mister acredita que na próxima temporada, melhor adaptado ao futebol português, Everton estará mais pronto para desenvolver melhor o seu futebol.

"Eu acredito que para o ano que vem, o Everton vai ser o que conheci no Brasil. Ele chegou já com 21 jogos em cima dele. Acredito que este pode ser um dos aspectos. Tenho que dar o beneficio da dúvida pela qualidade dele".

Apesar de não repetir o que fez no Brasil, Everton tem bons números com a camisa do Benfica no Campeonato Português. O brasileiro soma quatro gols e oito assistências em 26 jogos.