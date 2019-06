Jorge Jesus chega no sábado para assinar contrato e ver Fla-Flu

Treinador português é esperado neste fim de semana no Rio de Janeiro; ele deve assumir o time após a pausa da Copa América

O técnico português Jorge Jesus tem chegada prevista ao Rio de Janeiro na manhã deste sábado (8) para se reunir com o e acompanhar de perto o clássico contra o , às 19h deste domingo, pelo Campeonato Brasileiro.

A expectativa é que ele assine seu contrato com o clube rubro-negro já neste fim de semana.

O treinador também organizou sua agenda para acompanhar de perto o jogo do Flamengo contra o , na próxima quarta (12), às 21h30, em Maceió, também pelo Brasileirão.

Depois disso, Jorge Jesus deve voltar para e só retornar ao perto do dia 18 de junho, quando irá começar a treinar o time efetivamente. Os jogadores do Flamengo terão uma semana de folga após o jogo contra o CSA, retornando ao batente praticamente junto com a chegada em definitivo do português.

A comissão técnica de Jorge Jesus já estuda o elenco do Flamengo visando o começo do trabalho nas próximas semanas.