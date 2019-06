Jorge Jesus brinca com torcida pelo Liverpool de olho em Mundial contra Flamengo

Na beira do gramado do estádio Wanda Metropolitano, onde acontecerá a final da Champions League, o português demonstrou grande otimismo pelo Fla

No mesmo dia em que foi anunciado como novo treinador do , o português Jorge Jesus deixou claro com o que sonha. Em pleno Wanda Metropolitano, palco da final da entre e , o comandante falou sobre o novo desafio e disse que o seu objetivo é enfrentar um dos ingleses na final do que será realizado no final do ano.

"A proposta, basicamente e unicamente, é a grandeza que é o Flamengo no mundo", afirmou Jesus, ao lado do presidente Rodolfo Landim, aos microfones do Esporte Interativo. "É a possibilidade de trabalhar não só no , mas no clube de mais renome do Brasil. A proposta do Flamengo é ganhar títulos, e o Flamengo proporciona a qualquer treinador esta possibilidade. É o máximo para qualquer treinador", disse, antes de falar sobre uma torcida pela vitória do Liverpool - seja pela cor da camisa ou pela coincidência envolvendo 1981, ano em que o bateu a equipe da Cidade dos Beatles para conquistar o planeta.

"Espero que seja o Liverpool (que termine campeão), porque o Flamengo já tem uma história. Já ganhou por 3 a 0 do Liverpool", finalizou em meio a sorrisos. Presidente da equipe carioca, Landim disse que vai às finais da Champions desde 2015, quando o título foi decidido em Berlim, e comemorou o acerto com o ex-técnico de e .

"Para mim é um motivo de enorme satisfação contar com o Jesus conosco. É um dos melhores técnicos do mundo, todos sabem disto. É um sujeito que tem uma dimensão mundial, igual ao Flamengo. Estamos muito felizes por ele concordar em trabalhar conosco. É uma pessoa intensa, detalhista, que odeia perder como todos os que estão no Flamengo", afirmou o mandatário.