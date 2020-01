Jorge Jesus avisa o Real Madrid: "Não coloquem Reinier para jogar como ponta"

Português, no entanto, não tem dúvidas quanto ao futuro do atacante: "triunfará no Madrid"

Aproveitando os seus últimos dias de férias antes de retornar ao para dar sequência ao seu trabalho no , o técnico Jorge Jesus deu entrevista ao jornal Marca e comentou sobre a ida do atacante Reinier ao Real Madrid.

Reinier, que está se preparando com a seleção sub-23 para o Pré-Olímpico, realizou exames médicos na Granja Comary a pedido do Flamengo e sob supervisão do corpo médico do . De acordo com o jornal espanhol, o atacante foi aprovado nas avaliações e deve assinar com os Merengues até 30 de junho de 2026. O clube do Santiago Bernabéu, inclusive, esperaria o jovem brasileiro já em fevereiro.

Desta forma, parece ser questão de tempo para que o jovem atacante seja anunciad pelo clube espanhol. E Jorge Jesus comentou sobre a baixa que irá sofrer no elenco .

"É um jovem com muito talento, mas não o olhem como fizeram com João Félix, com toda a pressão que teve. Acredito muito no Reinier, tive muitas conversas com ele e falamos muito desde o ponto de vista de como poderia se valorizar, como poderia ser melhor, seus defeitos e o que era necessário ser corrigido", explicou.



(Foto: Divulgação/Flamengo)

"Ele é muito inteligente, gosta de aprender e posso dizer que é um superdotado. Fisicamente é um superdotado para a posição se segundo atacante, mas não inventem, não o ponham de ponta vão estrangulá-lo. O sistema é fundamental para que possa render. Por exemplo, tem dificuldades para jogar no 4-3-3", continuou.

Por fim, Jorge Jesus reafirmou que vê Reinier brilhando no futebol espanhol.

"Acho que sim. Tem só 17 anos, mas fisicamente tem características fora do normal. Tecnicamente é muito forte e no campo está adiantado cinco anos, joga como se fosse um jogador de 22 em termos emocionais e de inteligência. Agora tem que crescer, não é João Félix, são diferentes. O português tem características mais de goleador, enquanto Reinier tem uma técnica individual muito forte e não gosta de jogar como ponta, gosta de ter outro jogador ao seu lado e no meio de dois meias é muito forte", concluiu.