Jorge Jesus avalia proposta milionária do Al Nassr, aguarda opções e sonha com a seleção brasileira

Livre no mercado desde dezembro, quando deixou o Benfica, Jorge Jesus virou alvo do Al Nassr, da Arábia Saudita, conforme trazido pelo jornal Record e confirmado pela GOAL. Fontes ligadas ao técnico, no entanto, negam que haja um acordo.

O clube árabe oferece cerca de 10 milhões de euros (R$ 53 milhões na cotação atual) por temporada, o que faria de JJ um dos dez treinadores mais bem pagos do mundo a frente de nomes como Jose Mourinho e Pochettino.

Segundo soube a GOAL, o montante deixou o técnico balançado, mas outras questões estão sendo colocadas na balança antes de uma decisão. Jorge Jesus entende que pode receber uma proposta interessante de um clube na Europa quase aguarde o final da temporada europeia.

O grande desejo do português, no entanto, é assumir a seleção brasileira. O técnico sabe que a entidade já esteve muito mais fechada para esta ideia, mas agora, principalmente com a eleição de Ednaldo Rodrigues, vê com bons olhos a chegada de um estrangeiro após a Copa do Mundo, quando Tite deixa o cargo.

Mais artigos abaixo

Este também pode ser um ponto importante na escolha do técnico pelo novo clube. A ideia é não amarrar um contrato onde, caso seja chamado pela CBF, fique impossível de aceitar o convite.

Enquanto o Al Nassr aguarda uma resposta de Jorge Jesus, o técnico avalia as opções para dar o próximo passo na carreira. Pessoas ligadas ao português garante que, apesar da pequena pausa, ele não consegue ficar muito tempo sem trabalhar, o que pode pesar a favor do time árabe neste momento.