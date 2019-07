Jorge Jesus Arão e mais: como Cuéllar perdeu espaço no Flamengo

O colombiano deixou de ser inquestionável como titular, e não tem a melhor das relações com a diretoria do clube

Gustavo Cuéllar era, até muito pouco tempo, umas das únicas unanimidades tanto na escalação do quanto no carinho do torcedor – algo até materializado no troféu craque da galera de 2018, após votação popular. Mas em questão de meses viu a sua situação mudar bastante, e hoje não esconde a insatisfação por ter perdido a vaga de titular para Willian Arão.

Dentro de campo, tudo começou no duelo de ida das quartas de final da Copa do , contra o Paranaense dentro da Arena da Baixada. A expectativa era de ver Cuéllar sozinho à frente da zaga em um 4-1-3-2 na estreia do técnico português Jorge Jesus, mas a escalação teve o colombiano ao lado de Willian Arão e, no segundo tempo, Cuéllar foi substituído. Nos 6 a 1 sobre o , o colombiano começou no banco de reservas, justamente com Arão na função que antes era apenas de Gustavo.

Embora não tenha a mesma qualidade no passe de Cuéllar, Arão de fato apresentou melhora e desde a estreia de Jorge Jesus vem sendo elogiado pelo técnico – que inclusive disse que o volante, ao contrário de ser um ‘Patinho Feio’, era um patinho bonito. Às vésperas do jogo de volta contra o Furacão, às 21h30 desta quarta-feira (17), valendo vaga na semifinal da , Willian Arão foi escolhido para dar entrevista coletiva e falou em tom altivo ao comentar a briga por posição.

“Se eu estou jogando, teoricamente o lugar é meu”, disse o camisa 5. Qualquer que seja o desenrolar desta situação, hoje o fato é que Gustavo Cuéllar perdeu o espaço inquestionável que tinha na equipe. Uma narrativa que não envolve somente o fator campo e bola. Muito pelo contrário.

Desgaste com a diretoria

A relação entre jogador e clube começou a estremecer um pouco antes da , quando o meio-campista já não escondia mais o desejo de ter uma facilitada uma transferência para o futebol europeu. Respaldado pelo contrato válido até 2022 e com multa rescisória em 70 milhões de euros, o não havia, entretanto, recebido uma oferta que lhe interessasse.

Em meio a este cenário, rumores sobre o futuro do jogador começaram a ficar ainda mais constantes. E a situação piorou após a eliminação da na Copa América. Sem a autorização do Flamengo, que fazia trabalhos de intertemporada, Cuéllar retornou ao seu país, situação que causou desconfortos internos.

Perda de espaço com Jorge Jesus

Satisfeito com a exibição de Willian Arão em sua estreia, Jorge Jesus escalou o camisa 5 como titular à frente da zaga no 4-1-3-2 utilizado diante do Goiás. Desta vez, não haveria dupla com Gustavo Cuéllar, que segundo relato presente no Globoesporte.com não teria gostado de sequer ter recebido um aviso do treinador.

Após a goleada, Cuéllar era o único cabisbaixo dentro do Maracanã. Empresário do jogador, Gianfranco Petruzziello garantiu que seu cliente está satisfeito no Flamengo: reconheceu a insatisfação momentânea do colombiano, mas buscou colocar panos quentes na situação.

“Ele está realmente satisfeito com o Flamengo, feliz com o Flamengo. Com o momento dele, é lógico que não está feliz, porque quer jogar. É natural do jogador com esse brio, com essa gana que demonstra dentro de campo e acaba levando isso para fora também”, afirmou para o Globoesporte.com.

Segundo publicado com exclusividade aqui na Goal Brasil, contudo, Cuéllar já estaria inclusive colocando o imóvel onde vive no Rio de Janeiro para vender, na esperança de realizar o sonho de rumar para a Europa. Mas enquanto faz isso, vê o seu status dentro do clube diminuir, enquanto que nos dois primeiros jogos sob o comando de Jesus a sua ausência não tem sido tão sentida.