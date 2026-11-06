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imago-sport-1078781354.jpgIMAGO
Alvino Hanafi
Traduzido por

Jorge Jesus apresenta a hierarquia de liderança e a renovação do elenco após a aposentadoria de Cristiano Ronaldo

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O técnico de Portugal, Jorge Jesus, explicou como será estruturado o grupo de liderança da seleção após a aposentadoria de Cristiano Ronaldo da equipe nacional. Com a saída de Ronaldo depois de 23 anos de recordes, Jesus confirmou que a braçadeira de capitão será definida exclusivamente pelo número de partidas pela seleção.

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Uma nova era sem um ícone da seleção

A aposentadoria de Cristiano Ronaldo, após 23 anos, 234 jogos pela seleção e 146 gols, deu início a uma fase de transição para a seleção portuguesa sob o comando de Jorge Jesus.

Enquanto Portugal se prepara para enfrentar Dinamarca e País de Gales pela Liga das Nações, o técnico tem se concentrado em integrar jovens talentos sem abrir mão da estabilidade.

A ausência do capitão emblemático abre espaço para Jesus testar diferentes combinações no ataque.

Jesus revela critério rigoroso de jogos pela seleção para escolher os capitães

Ao abordar como funcionará o grupo de líderes da equipe sem Ronaldo, Jesus explicou que a escolha dos capitães segue um sistema claro, baseado no mérito.

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“Na seleção, a escolha é baseada no número de jogos pela seleção”, afirmou Jesus.

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“No momento, há cinco jogadores que se destacam nesse critério. Curiosamente, todos eles foram meus jogadores nos clubes que comandei. A lógica continuará a mesma.”

Os jogadores mais experientes de Portugal em número de jogos pela seleção

Jesus confirmou o grupo de jogadores experientes que assumirá as responsabilidades de liderança daqui para a frente.

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“Depois de Cristiano Ronaldo, os jogadores com mais partidas pela seleção são Bernardo Silva, Ruben Dias, Joao Cancelo, Ruben Neves e Bruno Fernandes”, enumerou o técnico.

“Não necessariamente nessa ordem, mas esses são os cinco jogadores.”

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Jesus elogia a fase de Bernardo Silva no clube

Jesus também destacou o meio-campista do Real Madrid Bernardo Silva por seu desempenho consistentemente excelente no mais alto nível do futebol europeu de clubes.

“Ele pode contribuir com sua experiência e com a qualidade que tem como jogador”, observou Jesus.

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“Ele vive uma boa fase no Real Madrid, e não é fácil ser titular em uma equipe como o Real Madrid, uma das melhores do mundo. Não tenho dúvidas sobre o valor de Bernardo.”