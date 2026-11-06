Compartilhar Siga GOAL no Google

O técnico de Portugal, Jorge Jesus, explicou como será estruturado o grupo de liderança da seleção após a aposentadoria de Cristiano Ronaldo da equipe nacional. Com a saída de Ronaldo depois de 23 anos de recordes, Jesus confirmou que a braçadeira de capitão será definida exclusivamente pelo número de partidas pela seleção.

Publicidade

Uma nova era sem um ícone da seleção

A aposentadoria de Cristiano Ronaldo, após 23 anos, 234 jogos pela seleção e 146 gols, deu início a uma fase de transição para a seleção portuguesa sob o comando de Jorge Jesus.

Enquanto Portugal se prepara para enfrentar Dinamarca e País de Gales pela Liga das Nações, o técnico tem se concentrado em integrar jovens talentos sem abrir mão da estabilidade.

A ausência do capitão emblemático abre espaço para Jesus testar diferentes combinações no ataque.

Jesus revela critério rigoroso de jogos pela seleção para escolher os capitães

Ao abordar como funcionará o grupo de líderes da equipe sem Ronaldo, Jesus explicou que a escolha dos capitães segue um sistema claro, baseado no mérito.

Publicidade Publicidade

“Na seleção, a escolha é baseada no número de jogos pela seleção”, afirmou Jesus.

Tópicos relacionados

“No momento, há cinco jogadores que se destacam nesse critério. Curiosamente, todos eles foram meus jogadores nos clubes que comandei. A lógica continuará a mesma.”

Os jogadores mais experientes de Portugal em número de jogos pela seleção

Jesus confirmou o grupo de jogadores experientes que assumirá as responsabilidades de liderança daqui para a frente.

Publicidade

“Depois de Cristiano Ronaldo, os jogadores com mais partidas pela seleção são Bernardo Silva, Ruben Dias, Joao Cancelo, Ruben Neves e Bruno Fernandes”, enumerou o técnico.

“Não necessariamente nessa ordem, mas esses são os cinco jogadores.”

Publicidade

Jesus elogia a fase de Bernardo Silva no clube

Jesus também destacou o meio-campista do Real Madrid Bernardo Silva por seu desempenho consistentemente excelente no mais alto nível do futebol europeu de clubes.

“Ele pode contribuir com sua experiência e com a qualidade que tem como jogador”, observou Jesus.

Publicidade

“Ele vive uma boa fase no Real Madrid, e não é fácil ser titular em uma equipe como o Real Madrid, uma das melhores do mundo. Não tenho dúvidas sobre o valor de Bernardo.”