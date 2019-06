Jorge Jesus: almoço rubro-negro em família antes de embarcar para o Brasil

Novo treinador do Flamengo viaja em definitivo para o Rio de Janeiro na noite deste domingo

Jorge Jesus reuniu familiares e amigos mais próximos na tarde deste domingo para um almoço de despedida em Lisboa. A Goal sabe que o treinador português embarca no fim do dia para o Rio de Janeiro, com chegada marcada para o início da manhã de segunda-feira.

Desta vez, JJ segue em definitivo para o acompanhado dos novos membros da comissão técnica rubro-negra: os auxiliares João de Deus e Tiago Oliveira, os preparadores Mário Monteiro e Márcio Sampaio e os analistas Rodrigo Araújo e Gil Henriques. Vão juntar-se então ao coaching/motivador brasileiro Evandro Mota.

Nos últimos dias, Jesus procurou descansar com a família e também reservou um tempo para estudar em detalhes o novo clube, com o qual assinou contrato até maio de 2020. Identificou, por exemplo, a necessidade de reforçar o elenco com pelo menos mais dois jogadores de peso: um zagueiro e um atacante.

O primeiro treino de Jorge Jesus no Ninho do Urubu está marcado para quinta-feira cedo, quando o elenco volta de um curto período de folga. Já a estreia do treinador acontece no dia 10 de julho, contra o Paranaense, na Arena da Baixada, pela .