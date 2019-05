Jorge Jesus acompanha Atlético x Flamengo e reascende especulações

O português, que teve sucesso pelo Benfica, interessa ao Alvinegro, que segue sem um técnico principal

O ainda não definiu um treinador principal, após a demissão de Levir Culpi, e tampouco efetivou o interino Rodrigo Santana. Mas neste sábado (18) uma presença acendeu uma possibilidade que já havia sido ventilada anteriormente.

Treinador vitorioso com o , e sem clube desde que deixou o Al Hilal, da , Jorge Jesus acompanhou a partida contra o , pela quinta rodada do Brasileirão, em um dos camarotes do Estádio Independência.

Jorge Jesus técnico português no Independência pic.twitter.com/CFSMe9OXnL — Wesley Oliveira SDV (@wfoliveiramsnC1) 18 de maio de 2019

Confesso admirador do futebol brasileiro, Jesus chegou a receber sondagens do . As negociações não andaram e o também manifestou interesse no português na metade do mês passado. Pelo visto houve uma aproximação.

