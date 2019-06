Jorge dá susto em treino do Santos, é levado para hospital e recebe alta

De acordo com o Peixe, o jogador passou por exames e será observado nas próximas 24h

O lateral-esquerdo Jorge deu um susto durante o treinamento do realizado na Vila Belmiro nesta quarta-feira (26). O jogador disputou bola área com Jobson e, após o choque, teve que ser encaminhado ao hospital para passar por exames.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste do serviço por um mês grátis!

Mais artigos abaixo

De acordo com o Santos, Jorge fez uma tomografia na região, mas nenhuma alteração foi constatada e o jogador recebeu alta. Confira a nota oficial:

"O lateral-esquerdo Jorge teve um choque com o volante Jobson no treinamento desta quarta-feira à tarde, na Vila Belmiro. Devido ao trauma na cabeça, o jogador foi levado ao hospital para realização de tomografia na região, onde nenhuma alteração no momento foi constatada. Teve alta, mas ficará as próximas 24 horas no CT do clube acompanhado pela equipe médica".