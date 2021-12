Jorge Campos: A história do goleiro mexicano que encantou gerações com sua irreverência

Criatividade. Uma boa palavra para definir Jorge Campos, ex-goleiro mexicano - que também atuou como atacante. Com um estilo de jogo (e de roupas) ousado e sua estatura baixa, ele encantou gerações e segue sendo lembrado até hoje, 15 anos após a aposentadoria dos gramados.

Descoberto jogando em Acapulco, Jorge Campo chegou ao Pumas em 1988 para ser goleiro reserva. No entanto, acabou sendo improvisado para jogar no ataque e acabou se provando ser mais do que um goleiro: na primeira temporada, marcou 14 gols e chegou a brigar pela artilharia do campeonato. Depois, mesmo quando assumiu a titularidade na meta dos Felinos, seguiu marcando gols, tendo deixado a equipe em 1995 com 31 tentos em 183 partidas disputadas.

Ele seguiu para o Atlante, em 1995, onde atuou por uma temporada, marcando um gol importante em 38 partidas. Sem que o ataque do clube estivesse rendendo, ele foi deslocado para o terço final do campo, acertando um chute de voleio, que se tornou um dos mais marcantes de sua carreira.

A próxima parada foi o Los Angeles Galaxy, antes de voltar ao México para defender o Cruz Azul por apenas um jogo. Em 1998, retornou ao futebol estadunidense para defender o Chicago Fire e, depois, voltou para a segunda segunda passagem pelo Pumas, para onde voltaria depois de uma temporada no Tigres e antes do retorno ao Atlante.

A carreira se encerrou no começo de 2004, após duas temporadas no Puebla, duas Copas do Mundo disputadas, títulos pelos clubes e diversos gols marcados, mas isso não significa que Jorge Campos não seja lembrado até hoje. Além das jogadas ousadas no gol, dos tentos e das assitências, o mexicano também ficou conhecido por seus uniformes espalhafatosos, desenhados por ele mesmo e que foram representados pela EA Sports no FIFA 22.

E nada mais justo do que os uniformes entrarem no melhor espírito "Powered by Football", mensagem da EA Sports deste ano, que promoveu a entrega de camisas de Jorge Campos aos goleiros e goleiras do Pumas.