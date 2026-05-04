Jordy de Wijs (ex-PSV) está prestes a fazer um retorno surpreendente à Holanda

Jordy de Wijs vai continuar sua carreira no RKC Waalwijk, segundo o jornalista especializado em transferências Mounir Boualin. O zagueiro central de 31 anos encerra seu contrato com o Fortuna Düsseldorf no próximo verão.

Embora De Wijs tenha jogado por empréstimo pelo sc Heerenveen na última temporada, ele passou os últimos anos principalmente na segunda divisão da Alemanha e da Inglaterra.

O canhoto esteve sob contrato com o Queens Park Rangers, o Hull City e o Fortuna Düsseldorf. Agora, De Wijs opta por um grande recuo para a Keuken Kampioen Divisie.

O RKC ainda pode chegar à Eredivisie através dos play-offs, mas esse caminho é bastante longo. De Wijs não vai esperar por isso e assinará um contrato de dois anos em Waalwijk na próxima semana.

De Wijs jogou apenas 106 minutos nesta temporada pelo Fortuna Düsseldorf, distribuídos por oito partidas oficiais na Segunda Bundesliga.

Há a possibilidade de o clube popular alemão cair ainda mais, para a terceira divisão. O contrato de De Wijs, que está chegando ao fim, não seria renovado de qualquer maneira.

De Wijs já jogou na Holanda pelo PSV, Excelsior e Heerenveen. Há mais de vinte anos, ele já atuava na base do RKC.