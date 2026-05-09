Jordy Clasie poderia ganhar muito dinheiro em duas cidades, mas continua fiel ao AZ

No ano passado, antes de renovar seu contrato com o AZ, Jordy Clasie poderia ter optado por uma aventura lucrativa no Oriente Médio. É o que afirma o meio-campista de 34 anos ao jornal Algemeen Dagblad.

Na temporada passada, Clasie se deparou com uma escolha difícil. Ele poderia ter deixado seu porto seguro no AZ por milhões em um lugar distante.

“Estamos falando de Dubai ou Abu Dhabi. Mas, no fim das contas, minha esposa e eu fizemos a escolha certa. Estávamos abertos à ideia, mas quanto mais concreta ela ficava, mais nos perguntávamos se era o certo para nós”, diz o experiente jogador.

Em Alkmaar, Clasie também está satisfeito. “Tenho uma vida excelente aqui, com um bom salário. É preciso saber valorizar essa felicidade. Às vezes, é preciso se contentar com o que se tem. Sinto que tenho uma carreira fantástica e, embora o dinheiro seja importante, a felicidade vale muito mais.”

“Será que teríamos ficado mais felizes se tivéssemos ido para lá? Eu também tive a chance de ir para a Rússia uma vez. Mas também não fui”, afirma Clasie.

Clasie espera continuar ditando o ritmo no AZ por mais dois anos. “E então chega ao fim. Aí já terá sido o suficiente e vou aproveitar outras coisas. Pescar, por exemplo.”

O capitão soma atualmente 234 partidas oficiais pelo AZ. Entre 2012 e 2016, Clasie disputou dezessete partidas pela seleção holandesa.